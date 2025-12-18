Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo avance en la A-49: tercer carril entre San Juan del Puerto y Huelva por 14 millones de euros

Transportes adjudica el proyecto del tercer carril de la A-49 que permitirá reducir las retenciones

Imagen de la actuación del tercer carril anunciado.

Imagen de la actuación del tercer carril anunciado. / Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes ha dado un paso clave para mejorar la movilidad en Huelva al adjudicar por 511.227,63 euros el contrato para la redacción del proyecto de construcción destinado a la mejora de la funcionalidad y la movilidad de la A-49, una actuación que contempla la implantación de un tercer carril entre San Juan del Puerto y Huelva y que contará con una inversión global de 14 millones de euros.

El objeto del contrato, previamente licitado, es precisamente desarrollar la solución de ampliación a tres carriles entre los kilómetros 74,250 y 77,650 y la remodelación del enlace, ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Mejora de la seguridad vial

Asimismo, se estudiarán y proyectarán las actuaciones necesarias para adecuar las estructuras existentes y para mejorar la seguridad viaria en todo el entorno de actuación, incluido el enlace completo de San Juan del Puerto.

La actuación consistirá en el aumento de la capacidad de la A-49 mediante la ampliación de la plataforma con un tercer carril básico por mediana y por sentido. Además, se prevé la necesidad de ampliación de plataforma hacia el exterior en la calzada izquierda con el fin de cumplir con la distancia entre salidas consecutivas de ramales de enlace y de vías colectoras distribuidoras.

Retenciones en el enlace de San Juan del Puerto

Por otro lado, el enlace de San Juan del Puerto (de tipología de doble pesa) soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico que implica que se produzcan retenciones en la incorporación a la glorieta sur, las cuales se reflejan en el propio tronco de la A-49.

Por ello, es preciso la remodelación de este enlace, que consistiría en garantizar el movimiento de la A-49 desde Huelva hacia Trigueros-Beas-Extremadura sin tener que incorporarse a la glorieta sur del enlace, facilitando así el tránsito de los vehículos que circulen por la A-49 desde Sevilla o desde la N-435 (Trigueros, Beas, Extremadura) y se dirijan hacia San Juan del Puerto o hacia las poblaciones y playas próximas.

Ampliación del paso superior

El paso superior existente en el enlace, que actualmente dispone de 3 carriles (2+1), se deberá ampliar a una sección de 2+2, y además se tendrán que adecuar los sistemas de contención del mismo.

Además, en el ámbito de la presente actuación se incluyen las inspecciones principales y especiales de dos pasos superiores existentes, si así lo exige la normativa vigente, y, en su caso, la definición de las actuaciones necesarias para la adecuación de sus gálibos horizontal y vertical debido a la ampliación de la plataforma proyectada.

