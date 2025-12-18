El PSOE exige a Juanma Moreno "que deje de esconderse" tras los audios y la denuncia de acoso de Landaluce

La presión sobre el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, crece por momentos. El PSOE andaluz ha exigido este jueves explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quién han exigido "que deje de esconderse". Hasta ahora el dirigente popular no ha dado detalles sobre lo ocurrido ni sobre las decisiones que tomará su partido al respecto.

El Correo de Andalucía ha dado a conocer una serie de audios en los que un dirigente del PP malagueño la presionara a una de las denunciantes para que asegurara que tenía un trastorno mental. Desde entonces, el revuelo no ha hecho más que crecer. En Algeciras no hay otro tema, con los alrededores del Ayuntamiento repletos de gente y en los pasillos del Parlamento no se habla de otra cosa.

Pese a que estos días se celebra el último pleno del año en la Cámara autonómica y que esta acusación se había repetido en ocasiones anteriores, ningún partido enfrentó a los populares con esta información durante los debates sobre la ley de presupuestos de la comunidad autónoma. No fue hasta última hora cuando Vox le recordó a los populares lo ocurrido para equipararlos al PSOE.

"No pueden seguir diciendo que es falso"

Pese a que el miércoles no faltaron oportunidades para que los populares tuvieran que responder a estas acusaciones, el PSOE ha decidido esperar hasta este jueves, en pleno debate sobre los presupuestos de la Consejería de Inclusión Social, Familia e Igualdad. "Esto no es cosa del PSOE", han puntualizado desde la bancada socialista. Sin embargo, sus declaraciones no han tenido respuesta al otro lado del arco parlamentario.

"Andalucía no puede tener un Gobierno que proteja a los machistas y deje sola a las mujeres", ha denunciado la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, en su intervención sobre los presupuestos. Así, la socialista ha recriminado a los populares que "no pueden seguir diciendo que es falso". "Actúen pronto porque esto huele mal, huele a podrido, no miren para otro lado, hay mujeres que los están esperando", ha insistido.

Arrabal se ha dirigido directamente al presidente de la Junta, que en ese momento estaba a punto de entrar en el salón de plenos. "Moreno no puede salir huyendo otra vez, tiene que dar la cara, Landaluce lidera una mafia", ha señalado para reiterar que "ya está bien de esconderse". La socialista, que ya preguntó al respecto en el pleno anterior, ha denunciado que "Moreno mandó a uno de los suyos a tapar las vergüenzas de los suyos".

El cerco se cierra sobre Landaluce

Fuentes del PP han confirmado a este periódico que el alcalde de Algeciras ha sido citado este mismo jueves en la sede regional del partido en Sevilla. Aunque hasta ahora los populares no barajan la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de la ciudad gaditana, esperan poder consensuar un relevo menos traumático, aunque por el momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa.

Las acusaciones de acoso por parte de Landaluce vienen desde hace un año. En octubre de 2024 saltaron a la luz una serie de pantallazos que los señalaban directamente. Ya en febrero, el PSOE interpuso las primeras denuncias contra él. Sin embargo, el también senador ha mantenido todos sus cargos institucionales y su carné del partido hasta que, hace apenas una semana.

El cerco se cierra sobre el alcalde de una de las ciudades más pobladas de la comunidad autónoma. El pasado miércoles, El Correo de Andalucía adelantabaa que dos concejalas socialistas habían vuelto a acudir a la justicia y desde entonces el reloj se ha acelerado para buscar una salida al dirigente popular.