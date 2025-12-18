Fin de semana pasado por agua en Andalucía: cuándo lloverá en Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes chubascos en la mitad occidental de Andalucía, que pueden ser localmente fuertes y persistentes durante la segunda mitad del día. La temperatura mínima se registrará en Granada, con 3 grados, y la máxima en Almería, Málaga y Sevilla, con 18.

De cara al fin de semana el tiempo cambia marcado por un aumento de la inestabilidad en Andalucía, con un episodio que arrancará el viernes y se prolongará hasta el martes previo a la Nochebuena.

La previsión meteorológica para Sevilla capital entre el viernes 19 y el martes 23 de diciembre estará marcada por un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de lluvias a partir del viernes, con mayor incidencia durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Las temperaturas se mantendrán suaves para la época, con mínimas entre los 6 y 9 grados y máximas que oscilarán entre los 15 y 18 grados.

Jueves 18 de diciembre

00:00–06:00 h: Niebla, 0% lluvias, 6°C mínima / 17°C máxima

06:00–12:00 h: Cubierto, 0% lluvias, 6–15°C

12:00–18:00 h: Muy nuboso, 0% lluvias, 15–17°C

18:00–24:00 h: Niebla, 0% lluvias, 13–9°C

Viernes 19 de diciembre

00:00–06:00 h: Muy nuboso, 0% lluvias, 7–8°C

06:00–12:00 h: Nuboso, 15% lluvias, 8–16°C

12:00–18:00 h: Muy nuboso con lluvia, 90% lluvias, 13–18°C

18:00–24:00 h: Muy nuboso con tormenta, 90% lluvias, 13–12°C

Sábado 20 de diciembre

00:00–12:00 h: Nuboso, 45% lluvias, 7–15°C

12:00–24:00 h: Nuboso con lluvia escasa, 50% lluvias, 15–17°C

Domingo 21 de diciembre

00:00–12:00 h: Muy nuboso con lluvia, 100% lluvias, 7–13°C

12:00–24:00 h: Nuboso con lluvia, 100% lluvias, 13–15°C

Lunes 22 de diciembre

Todo el día: Nuboso con lluvia escasa, 60% lluvias, 7°C mínima / 18°C máxima

Viento del oeste moderado, rachas fuertes puntuales.

Martes 23 de diciembre

Todo el día: Muy nuboso con lluvia, 85% lluvias, 11°C mínima / 19°C máxima

Miércoles 24 de diciembre

Todo el día: Intervalos nubosos con lluvia, 75% lluvias, 7°C mínima / 16°C máxima

Invierno más cálido de lo normal

El invierno, que incluye los meses de diciembre, enero y febrero, será más cálido de lo normal tras concluir el tercer otoño más cálido desde 1961 y la Navidad arrancará con un frente el día 24 que dejará lluvias sobre todo en la provincia de Huelva y algo en Sevilla, que se pueden extender el día 25 con chubascos dispersos al resto de Andalucía.

Las temperaturas en Andalucía estarán esta Navidad en torno a la media de esta época del año, según las previsiones que ha presentado este miércoles el delegado en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, que ha precisado que estas proyecciones se basan en los modelos hasta hoy y, por tanto, se pueden producir algunas variaciones.

Borrasca antes de Navidad

Los días previos a la Navidad arrancarán con una borrasca el próximo domingo que dejará lluvias en toda Andalucía, aunque no lloverá durante todo el día, y el lunes lloverá algo pero menos que el día anterior, mientras que el martes no caerá prácticamente nada.