El SUP denuncia "agravio comparativo" entre Policía Nacional y Local en Andalucía: "Muchos alcaldes sí cuidan a sus agentes a nivel económico"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este jueves el "agravio comparativo" que hay entre Policía Nacional y Local. "Numerosos alcaldes y alcaldesas andaluces sí cuidan, respaldan y reconocen económica y socialmente a sus agentes, mientras la Policía Nacional continúa siendo tratada con absoluto desinterés por parte del Gobierno de España", ha señalado esta organización sindical a través de un comunicado.

"Nuestros compañeros y compañeras patrullan las mismas calles, afrontan riesgos constantes y soportan una carga de trabajo creciente, pero sin planes específicos, sin incentivos reales y sin retribuciones acordes al esfuerzo que se les exige", ha afirmado al respecto Ángel Becerra, secretario federal del SUP en Andalucía. "Esta situación no solo genera frustración, sino que mina gravemente la moral de unas plantillas ya castigadas por la falta de efectivos y de medios", ha insistido Becerra.

"La Policía Nacional en Andalucía no pide privilegios, exige justicia", recoge el comunicado de este sindicato policial. "No vamos a permitir que se siga ninguneando a quienes garantizan la seguridad de millones de ciudadanos cada día. La paciencia de los policías tiene un límite y la situación actual es insostenible".

Planes específicos y retribuciones justas

Ante este panorama, desde el SUP exigen "la implantación de planes específicos para Andalucía, que reconozcan la especial presión operativa y la singularidad del servicio que presta la Policía Nacional en esta comunidad". "Y junto a ellos, unas retribuciones económicas claras, justas y consolidadas, y no promesas vacías o parches temporales", reclaman desde esta organización sindical.

Asimismo, también reivindican "el fin del agravio comparativo con otros cuerpos policiales que sí reciben apoyo institucional y compensaciones económicas". "Es necesario un cambio urgente de actitud del Ministerio del Interior para que deje de dar la espalda a la Policía Nacional".