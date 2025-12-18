El último presupuesto andaluz antes de las elecciones: rebaja fiscal por gimnasios o mascotas, más médicos y subida salarial

El crecimiento económico de Andalucía y de toda España permite a Juanma Moreno aprobar este jueves sus sextos presupuestos con más margen político que nunca. A las puertas de la convocatoria de elecciones en 2026, el Gobierno autonómico cuenta con 51.597 millones de euros para fijar sus prioridades políticas en materia de gastos y de gestión de los ingresos. Todo ello, reforzado por una mayoría absoluta que aún mantiene y que le convierte en uno de los pocos líderes de España con capacidad de ofrecer estabilidad y continuidad en un marco de absoluta incertidumbre. Cuatro presupuestos andaluces en la legislatura y ninguno del Gobierno de España.

En este año, ni siquiera hace falta un esfuerzo por incorporar más enmiendas de la oposición como sí ocurrió en ejercicios anteriores cuando se incorporaron determinados guiños para no distanciarse demasiados de los socios potenciales de Vox. Ahora, la aprobación en solitario gracias a la mayoría absoluta parece más una fortaleza que una debilidad. De ahí que apenas se hayan introducido iniciativas significativas de los grupos de la oposición, más allá de los incrementos de inversiones en ámbito sanitario.

Las rebajas fiscales

El primer mensaje político claro de Juanma Moreno con sus sextos presupuestos en San Telmo está centrado en las rebajas fiscales. En su conjunto, las medidas incorporadas desde 2018 tienen un impacto de 1.000 millones de euros. Es el coste de la supresión del impuesto de patrimonio y de sucesiones, de las rebajas incorporadas en el tributo de Transmisiones y sobre Actos Jurídicos Documentados o de las deducciones en el IRPF, que este año se han disparado. Se han incorporado nuevas medidas de poco impacto económico pero un gran alcance social. Iniciativas pensadas para un año electoral.

El presupuesto que aprueba este jueves el Parlamento andaluz es el que permite una deducción fiscal de 100 euros por las cuotas de gimnasio o escuelas deportivas, por los gastos de veterinario de una mascota y por sufrir la celiaquía. Es también clave para eliminar o flexibilizar los criterios de renta por nacimiento o acogida o por el alquiler de una vivienda. Al mismo tiempo, se consolidan todas las medidas puestas en marcha hasta ahora como la deducción por los gastos educativos.

Aumento de la plantilla y mejoras salariales

Los meses previos a la aprobación este martes de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 han estado marcados por los anuncios de ampliaciones de plantilla especialmente en el ámbito educativo y de sanidad, en el que el Gobierno de Juanma Moreno ha sufrido su mayor crisis política, y por los grandes acuerdos políticos para mejorar las condiciones de la plantilla y subir sus salarios. El presupuesto que se aprueba este martes es el que permite su ejecución.

De hecho, el gasto en personal asciende a 16.993 millones de euros, el mayor importe nunca asignado a la plantilla que alcanza además una cifra récord: 297.069 profesionales, cinco mil más que en 2025. El mayor volumen de profesionales pertenecen al ámbito sanitario, un total de 118.711 lo que supone 3.305 plazas más de las previstas en el año 2025. Este es el crecimiento neto de la plantilla después de la aprobación la pasada semana de un nuevo plan de contrataciones. El resto de plazas que se crean se compensan con otras que se amortizan en distintos ámbitos dependientes de la Consejería de Sanidad. Esto supone un aumento del presupuesto de personal de 521 millones de euros.

El segundo gran volumen de personal depende del área de Educación. Después de años en los que se ha producido un retroceso, para 2026 la plantilla aumenta hasta los 108.654 profesionales, 1800 más que el año pasado. Este crecimiento, que supone un gasto extraordinario de 173 millones de euros, cobra especial relevancia para el Gobierno andaluz dado que al mismo tiempo se está registrando una caída continuada del número de alumnos en colegios e institutos.

Junto a esto, el presupuesto de 2026 reserva 300 millones de euros para aplicar el incremento salarial pactado con carácter general por el Gobierno de España con los sindicatos para la administración pública (un 1,5% en 2026) y para poner en marcha los nuevos complementos fijados para la Administración General en el "histórico acuerdo" del mes de diciembre. Hay más volumen además para cubrir bajas y vacantes aprovechando medidas como la nueva bolsa de empleo del SAS.

Tercera prioridad: la crisis sanitaria y el gasto social

Los presupuestos de 2026 son la herramienta para desarrollar todo el plan de inversiones, las estrategias de choque y las mejoras en servicios anunciadas para buscar una salida a la crisis de la gestión sanitaria provocada por los fallos en los cribados. La sanidad cuenta con 16.265 millones de euros de los cuales hay 587 millones de euros para inversiones en centros de salud y hospitales. El resto es para plantilla o servicios específicos concertados.

Este dinero debe permitir la gratuidad de la vacuna del rotavirus para los bebés, la implantación de la Inteligencia Artificial en los cribados, las obras de los nuevos hospitales de Cádiz o Málaga, las nuevas unidades especializadas en cáncer o la obligatoriedad de realizar todas las pruebas en acto único en los casos de riesgo alto de cáncer de mama.

El segundo gran área del gasto social es la educación, que se lleva 11.186 millones de euros, un dinero que además del aumento de plantilla, debe permitir la ejecución de los nuevos planes de inversión en climatización de los centros educativos o completar el primer curso de gratuidad en las escuelas infantiles en la etapa de los dos años.

Hay un tercer eje clave: la dependencia. Andalucía cierra este 2025 con 459.000 prestaciones activas a personas dependientes. Y la cifra sigue creciendo. La falta de Presupuestos Generales del Estado congela la aportación estatal y de ahí que proporcionalmente la Administración autonómica tenga que poner cada vez más recursos.

En términos políticos se ha incorporado otra prioridad en los últimos años: la vivienda. Pero en este caso el volumen real de recursos asignados es muy reducido en relación con un presupuesto de 51.000 millones de euros. Apenas 763 millones de euros que, en su mayor parte, se destinan a ayudas directas a jóvenes o a otras administraciones para que ejecuten proyectos.

La confrontación con el Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda ha lanzado tres mensajes que afectan a los recursos disponibles para las comunidades autónomas: el aumento del margen de déficit, la quita de deuda y, finalmente, el nuevo sistema de financiación que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere presentar en el primer trimestre de 2026.

El Gobierno andaluz tiene decidido su rechazo a todas estas medidas. Y ese es el punto de partida del presupuesto para el próximo año. En primer lugar, se ha diseñado en completo equilibrio. Es decir, sin recurrir a un mayor endeudamiento, de forma que el 0,1% de déficit adicional que el Ministerio ha ofrecido no se necesita. De ahí que el PP andaluz haya afrontado con total tranquilidad el rechazo en el Congreso a la medida planteada por María Jesús Montero.

En segundo lugar, la quita de deuda. La propuesta de Hacienda supondría para Andalucía una reducción del endeudamiento en 17.891 millones de euros con sus respectivos intereses. La Junta considera innecesaria esta medida dada la evolución que ha tenido su deuda y ha dado un paso más en su confrontación con el Estado en este ámbito: por primera vez toda la deuda se financiará a través de mercados privados, sin pedir ni un euro al Estado. Así lo recogen los próximos presupuestos.

En cuanto al nuevo modelo de financiación, Andalucía recoge en su memoria su reclamación de 1.500 millones de euros adicionales que se corresponden con la infrafinanciación que genera el modelo pactado en el año 2009. Pero ni sus cuentas de gastos ni de ingresos dependen de esta cuantía, teniendo en cuenta que sin ese dinero ya alcanzan un volumen récord que permite subir todas las partidas sin ejecutar ni un solo recorte.

Sí se beneficiará Andalucía de otra medida aprobada por el Ministerio de Hacienda que no tiene por qué tener reflejo en el presupuesto. El permiso para reutilizar el superávit dará un margen extra de 1.200 millones de euros a la Junta para inversiones sostenibles que se podrán llevar a cabo en los próximos tres años.

La inversión pública para contribuir a la actividad económica

El presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía se asienta sobre la base de un marco de crecimiento económico en la comunidad autónoma. Se prevé que el PIB aumente un 2,3% o que se creen 85.750 nuevos puestos de trabajo.

La principal herramienta que tiene el Gobierno andaluz para contribuir a esta dinamización económica es la inversión pública que alcanza un volumen récord, aprovechando la mayor disponibilidad presupuestaria. En total, 6.400 millones de euros, un 10% más que el pasado ejercicio.

Este dinero se destinará a infraestructuras de transporte como los metros y tranvías; a nuevos equipamientos sanitarios o educativos; a las obras hídricas para hacer frente a la sequía o proteger Andalucía de los temporales , a proyectos deportivos como la reforma del Estadio de la Cartuja en Sevilla o a un plan de asfaltado y reparación de las carreteras.

A esto se añade el margen que conceden los fondos europeos. A la espera del nuevo marco la cuantía será más reducida que en años anteriores pero, en cualquier caso, supone 3.050 millones de euros para su ejecución en la comunidad autónoma.