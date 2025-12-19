El Ayuntamiento de Algeciras dice que el PP "no ha certificado" baja como militante de Landaluce nueve días después de anunciarlo

Mientras no haya un papel encima de la mesa, el poder sigue intacto. A eso se agarra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que este viernes ha presidido el pleno del Ayuntamiento, el último del año, con decenas de cámaras de medios de comunicación como testigos. PSOE y Vox, los grupos de la oposición, han abandonado el salón de plenos después de que el secretario general del Ayuntamiento certificara que "no existe constancia formal" de la baja definitiva de Landaluce en el Partido Popular, condición imprescindible para declararlo concejal no adscrito. Sin certificado, no hay cambio de estatus. Y sin cambio de estatus, el alcalde preside. Esta falta de certificación de la baja contradice las palabras de Juan Manuel Moreno quien, a preguntas de la prensa sobre la situación de este alcalde en el punto de mira por denuncias de acoso, respondió que al haberse dado de baja del PP, el partido ya no tenía "ningún elemento de presión sobre él".

El PSOE había solicitado expresamente días antes que se aclarara la "condición" política del alcalde tras su anuncio de baja en el PP. El resultado fue un pleno monocolor, con el Grupo Popular aprobando en solitario los puntos del orden del día y el alcalde computando las "abstenciones" de los grupos que ya no estaban en la sala.

En el Ayuntamiento de Algeciras, las intervenciones de los concejales de Landaluce se han leído, por momentos también, como una amenaza al poder orgánico del partido: Jacinto Muñoz, teniente de alcalde, resumía el fondo del asunto: "No ha llegado nada todavía del partido a nivel nacional o a nivel regional". Traducido: sin certificado, no hay caída. A preguntas de este medio, la dirección regional del PP-A traslada que esta baja "se está tramitando".

Tras la sesión, Landaluce elevó el tono y acusó a los socialistas de "montar el teatrillo", con "malos actores", y de utilizar su caso como cortina de humo ante "la situación tan terrible que está viviendo el Partido Socialista y el desprecio que están teniendo por parte de la sociedad española". Según el alcalde, la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo responde a un guion premeditado: "Llevan más de un año y medio con un montaje, es un montaje lo que tienen preparado, donde sin lugar a dudas lo que menos les importa es la verdad".

Nada dijo de los audios, que ha desvelado El Correo de Andalucía, de la reunión mantenida en la sede del PP de Algeciras en la que un miembro de la Ejecutiva del PP de Málaga, abogado y asesor municipal en Algeciras, Marcos Borrego, presionó a una exconcejala a que firmara una carta en la que debía reconocer trastornos mentales durante los días en que escribió en redes mensajes contra el alcalde. El objetivo era armar la defensa legal de Landaluce en el caso de que se registraran denuncias en su contra. El PSOE, finalmente, presentó la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo el pasado miércoles por la comisión de posibles delitos malversación de fondos, tráficos de influencias y acoso sexual.

La defensa de Landaluce: "Ninguna mujer me ha presentado ninguna demanda"

El alcalde insistió en uno de los ejes centrales de su defensa política: "Ninguna mujer me ha presentado ninguna demanda, ninguna denuncia, ninguna reclamación ante la justicia”, y cargó contra el PSOE por usar a antiguas concejalas "como un instrumento para poder atacarme y quitarme de la Alcaldía". "Mis compañeras les importa un pito", fue su argumento.

La tensión se trasladó al salón de plenos cuando la portavoz socialista, Rocío Arrabal, que calificó el pleno de "kafkiano", intentó intervenir "por alusiones" para exigir que se aclarase si Landaluce sigue afiliado al PP, recordando que "el presidente Moreno Bonilla dijo que el señor Landaluce no continúa en el partido”. El alcalde le negó la palabra reiteradamente, defendiendo que ese debate debía plantearse en ruegos y preguntas. Ante la insistencia, optó por apagarle el micrófono. Minutos después, PSOE y Vox abandonaban la sesión.

Landaluce, que también anunció demandas contra el PSOE y contra Alvise Pérez, cerró el pleno reivindicándose: "Yo soy alcalde de Algeciras porque han querido los algecireños con el mayor apoyo que nunca ha tenido nadie". Y mientras el papel no diga lo contrario, el reglamento manda más que el ruido.