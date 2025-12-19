Juanma Moreno defiende a los periodistas frente a "los que juegan a serlo"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, defiende la labor de los periodistas andaluces frente a "los que juegan a serlo". El presidente de la Junta de Andalucía ha presidido este viernes la cuarta edición de los Premios Andalucía de Periodismo, con el que la comunidad autónoma homenajea tanto al talento periodístico andaluz como los valores de la profesión. Moreno ha sido el encargado de dar los reconocimientos y ha repasado la trayectoria de los periodistas premiados en las distintas categorías para poner en valor su trabajo.

"Es tal la avalancha de mensajes, que los ciudadanos no saben con que quedarse y se conforman con lo que les llega", ha explicado el dirigente popular, que ha puntualizado lo difícil que es "distinguir entre bulo y noticia, lo importante de lo accesorio", Así, el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho un discurso en defensa de "la importancia de la prensa plural independiente y la labor del periodista".

La ciudadanía recibe información de forma contante en sus dispositivos y, según el dirigente andaluz, esta situación "nos puede hacer creer que estamos mas informados que nunca, cuando puede hacernos mas vulnerables que nunca". De hecho, el dirigente popular ha querido recalcar que, en el momento en el que nos encontramos hoy en día, en realidad, "cuánto mas leas, más desinformado estás".

La importancia de las redacciones

En esta línea, ha puesto en valor la figura del profesional de la información y la comunicación, que es capaz de "dar las cifras correctas y escribirlas palabras exactas". Moreno, que ha agradecido el trabajo diario de los profesionales de los medios de comunicación y las redacciones, ha querido romper una lanza "en favor de los periodistas" para asegurar que "Ahora más que nunca, Andalucía necesita periodismo".

En un momento en el que la figura del periodista está denostada, Moreno ha subrayado que, "hace unos años, la información se producía en centros especialidades, los medios de comunicación, y por personal cualificado, los periodistas". Sin embargo, el presidente autonómico ha lamentado que "cualquiera puede jugar a ser periodista, pero sin la capacidad, el criterio o el compromiso ético al que están sometidos los periodistas de verdad".

El jurado, presidido por el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos, ha estado integrado por el redactor jefe de ABC Sevilla, Eduardo Barba Ramos; la jefa de informativos de Canal Sur, María del Carmen Torres; el director general de Comunicación de la Junta, Sebastián Torres, y el jefe de Servicio de Planificación y Coordinación Informativa de la Consejería, Jorge Conde, que ejerció de secretario del Jurado.

Además, han formado parte de este jurado Alejandro Ruesga, fotoperiodista de El País; Teresa Puig, periodista independiente y creadora de contenidos, e Inmaculada Jiménez, redactora de Cope Andalucía. Los Premios Andalucía de Periodismo están dotados con 10.000 euros en cada una de sus modalidades.