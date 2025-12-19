Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet

Aemet ha anunciado este viernes la llegada a España y Andalucía de dos borrascas en dos días diferentes que traerán lluvias barriendo de oeste a este toda la comunidad autónoma, también acompañada en una de ellas de una masa de aire polar que traerá una bajada de las temperaturas general en todo el país.

Según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet, la primera de ellas tendrá lugar este domingo y dejará en Andalucía cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, con heladas en las sierras de la mitad oriental. La cota de nieve estará alrededor de los 1.400 metros y las temperaturas en general bajarán, con mínimas de 2 grados en Granada, 3 en Córdoba, 5 grados en Jaén y Sevilla, 6 en Huelva, 9 grados en Almería, y finalmente 10 grados en Málaga y Cádiz. Los Vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en los litorales.

Qué provincias estarán afectadas por esta primera borrasca

Ya desde primeras horas del domingo prácticamente toda Andalucía estará afectada por las lluvias, que se verán agravadas con tormentas a medida que pasan las horas y que llegarán prácticamente a todas las provincias en diferentes tramos horarios del día. Por el momento no hay alertas activas de Aemet pero puede ser susceptible de cambios en este sentido en las próximas horas, dependiendo del comportamiento de la borrasca.

Previsión el domingo (sup.) y el martes (inf.). / Aemet

El martes, una segunda borrasca

Según informa Rubén del Campo y dentro de un contexto de alta incertidumbre por la distancia en el tiempo, se prevé que el martes llegue una segunda borrasca a España y que afecte a Andalucía igualmente. En principio, golpeará con menos intensidad a la comunidad autónoma pero habrá lluvias y también afectarán a la mayoría de las provincias. Se prevé tormentas en zonas de Jaén, Granada y norte de Córdoba en distintas horas de la jornada. Habrá que esperar la evolución de este fenómeno en los próximos días. Las temperaturas serán más suaves que el domingo.