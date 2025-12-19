Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación Navidad de la DGT: estas son las carreteras de Andalucía más problemáticas entre Nochebuena y Reyes

La Dirección General de Tráfico espera más de cinco millones de desplazamientos pondrán a prueba las carreteras andaluzas estas fiestas

Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución

Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La Navidad vuelve a convertir las carreteras andaluzas en uno de los grandes termómetros de las fiestas. Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de cinco millones de desplazamientos por la red viaria de Andalucía, un volumen que obliga a extremar la precaución y a anticipar los puntos más conflictivos del mapa.

El aumento del tráfico no será homogéneo. Coincidirán viajes de largo recorrido, desplazamientos cortos a segundas residencias, salidas hacia zonas comerciales y movimientos hacia destinos turísticos de invierno, especialmente durante los fines de semana y los días festivos clave. Una combinación que, año tras año, tensiona algunas de las principales arterias de la comunidad.

Tres fases y un calendario marcado en rojo

El dispositivo especial se desplegará en tres grandes fases, coincidiendo con las festividades:

  • Navidad (hasta el 25 de diciembre): casi 1,9 millones de desplazamientos, con especial intensidad en las salidas de las grandes ciudades.
  • Fin de Año (del 26 de diciembre al 1 de enero): será el periodo con mayor volumen de tráfico, rozando los dos millones de movimientos.
  • Reyes (del 2 al 6 de enero): aunque algo más contenida, se esperan más de 1,2 millones de desplazamientos, con muchos retornos concentrados en pocas horas.

Los picos más delicados se producirán en las operaciones salida y retorno, especialmente en franjas de tarde y noche, cuando coinciden celebraciones familiares y desplazamientos de ocio.

Las carreteras que más preocupan

La DGT señala una serie de vías que, por su capacidad, ubicación y conexión con zonas turísticas o metropolitanas, concentrarán el mayor riesgo de retenciones e incidencias:

  • A-4 (Madrid–Cádiz) y N-4: eje clave para los desplazamientos entre Andalucía y el centro peninsular.
  • A-92 y A-92M: columna vertebral del tráfico interior, muy cargada en enlaces hacia Granada, Málaga y Almería.
  • A-7 y AP-7: especialmente conflictivas en la franja litoral, con alta densidad de tráfico turístico.
  • A-49: principal acceso a Huelva y enlace con Portugal.
  • A-45 y A-44: rutas habituales hacia la Costa del Sol y Sierra Nevada.
  • A-66 (Ruta de la Plata): clave en los desplazamientos norte-sur.
  • A-357 y MA-20: muy sensibles en el entorno metropolitano de Málaga.
  • AP-4: una de las vías de mayor saturación en los desplazamientos hacia las costas de Cádiz.

A estas vías se suma la red secundaria, especialmente la que da acceso a zonas rurales, turísticas y de segunda residencia, donde el riesgo aumenta por la menor capacidad y la convivencia con tráfico local.

Vigilancia permanente y atención a los puntos críticos

Durante todo el periodo, la vigilancia será continua las 24 horas, con agentes de la Guardia Civil de Tráfico, personal de los Centros de Gestión de Sevilla y Málaga, helicópteros y drones supervisando los tramos más conflictivos. El objetivo es detectar incidencias con rapidez y evitar que pequeños accidentes o averías acaben colapsando la circulación.

Las autoridades insisten en la importancia de planificar los viajes, evitar las horas punta, informarse del estado de las carreteras y extremar la prudencia, especialmente en desplazamientos nocturnos y con posibles condiciones meteorológicas adversas.

Con millones de vehículos en movimiento y un calendario cargado de celebraciones, las carreteras se convierten en uno de los grandes escenarios de la Navidad andaluza. Llegar -y volver- con seguridad será, un año más, el verdadero reto de estas fiestas.

