Operación Navidad de la DGT: estas son las carreteras de Andalucía más problemáticas entre Nochebuena y Reyes

La Navidad vuelve a convertir las carreteras andaluzas en uno de los grandes termómetros de las fiestas. Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de cinco millones de desplazamientos por la red viaria de Andalucía, un volumen que obliga a extremar la precaución y a anticipar los puntos más conflictivos del mapa.

El aumento del tráfico no será homogéneo. Coincidirán viajes de largo recorrido, desplazamientos cortos a segundas residencias, salidas hacia zonas comerciales y movimientos hacia destinos turísticos de invierno, especialmente durante los fines de semana y los días festivos clave. Una combinación que, año tras año, tensiona algunas de las principales arterias de la comunidad.

Tres fases y un calendario marcado en rojo

El dispositivo especial se desplegará en tres grandes fases, coincidiendo con las festividades:

Navidad (hasta el 25 de diciembre) : casi 1,9 millones de desplazamientos , con especial intensidad en las salidas de las grandes ciudades.

: casi , con especial intensidad en las salidas de las grandes ciudades. Fin de Año (del 26 de diciembre al 1 de enero) : será el periodo con mayor volumen de tráfico , rozando los dos millones de movimientos .

: será el periodo con , rozando los . Reyes (del 2 al 6 de enero): aunque algo más contenida, se esperan más de 1,2 millones de desplazamientos, con muchos retornos concentrados en pocas horas.

Los picos más delicados se producirán en las operaciones salida y retorno, especialmente en franjas de tarde y noche, cuando coinciden celebraciones familiares y desplazamientos de ocio.

Las carreteras que más preocupan

La DGT señala una serie de vías que, por su capacidad, ubicación y conexión con zonas turísticas o metropolitanas, concentrarán el mayor riesgo de retenciones e incidencias:

A-4 (Madrid–Cádiz) y N-4 : eje clave para los desplazamientos entre Andalucía y el centro peninsular.

y : eje clave para los desplazamientos entre Andalucía y el centro peninsular. A-92 y A-92M : columna vertebral del tráfico interior, muy cargada en enlaces hacia Granada, Málaga y Almería.

: columna vertebral del tráfico interior, muy cargada en enlaces hacia Granada, Málaga y Almería. A-7 y AP-7 : especialmente conflictivas en la franja litoral, con alta densidad de tráfico turístico.

: especialmente conflictivas en la franja litoral, con alta densidad de tráfico turístico. A-49 : principal acceso a Huelva y enlace con Portugal.

: principal acceso a Huelva y enlace con Portugal. A-45 y A-44 : rutas habituales hacia la Costa del Sol y Sierra Nevada.

: rutas habituales hacia la Costa del Sol y Sierra Nevada. A-66 (Ruta de la Plata) : clave en los desplazamientos norte-sur.

: clave en los desplazamientos norte-sur. A-357 y MA-20 : muy sensibles en el entorno metropolitano de Málaga.

: muy sensibles en el entorno metropolitano de Málaga. AP-4: una de las vías de mayor saturación en los desplazamientos hacia las costas de Cádiz.

A estas vías se suma la red secundaria, especialmente la que da acceso a zonas rurales, turísticas y de segunda residencia, donde el riesgo aumenta por la menor capacidad y la convivencia con tráfico local.

Vigilancia permanente y atención a los puntos críticos

Durante todo el periodo, la vigilancia será continua las 24 horas, con agentes de la Guardia Civil de Tráfico, personal de los Centros de Gestión de Sevilla y Málaga, helicópteros y drones supervisando los tramos más conflictivos. El objetivo es detectar incidencias con rapidez y evitar que pequeños accidentes o averías acaben colapsando la circulación.

Las autoridades insisten en la importancia de planificar los viajes, evitar las horas punta, informarse del estado de las carreteras y extremar la prudencia, especialmente en desplazamientos nocturnos y con posibles condiciones meteorológicas adversas.

Con millones de vehículos en movimiento y un calendario cargado de celebraciones, las carreteras se convierten en uno de los grandes escenarios de la Navidad andaluza. Llegar -y volver- con seguridad será, un año más, el verdadero reto de estas fiestas.