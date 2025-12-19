Sorpresa en las nóminas de los funcionarios andaluces: llega la subida salarial del Estado

Los funcionarios andaluces reciben desde este lunes 22 de diciembre las nóminas de diciembre. A las ganas habituales de los trabajadores por cobrar su sueldo, que este mes viene con paga extra, se suma un nuevo aliciente: los empleados públicos recibirán un pago más correspondiente a la subida de suelo acordada por los sindicatos y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para este año. "Es lo nunca visto, está para enmarcar", bromean.

El Estado y la Junta de Andalucía anunicaron que sería este mes cuando paguen a sus trabajadores el 2,5% que le deben de todo el año de forma retroactiva. Después de meses de bloqueos, sindicatos y Ministerio alcanzaron un acuerdo beneficioso para los trabajadores. Los funcionarios de los niveles más altos de la administración podrán recibir hasta 1.250 euros extra correspondientes al porcentaje del resto de meses del año.

Este aumento salarial afecta a todos los trabajadores públicos de la comunidad autónoma, desde los que se dedican a la administración del Estado hasta aquellos que trabajen en los ayuntamientos de la comunidad autónoma, pasando por la administración autonómica. Sin embargo, los empleados de muchos ayuntamientos tendrán que esperar todavía a enero al no tenerlo contemplado en sus cuentas.

Un aumento del que se benefician profesores y sanitarios

Esta subida se corresponde al aumento del IPC. El objetivo de los sindicatos que se sentaron en la mesa de negociación, CSIF, UGT y CCOO era evitar que los trabajadores públicos perdieran poder adquisitivo de cara al próximo año. Además, es la primera vez en varios años en la que una negociación culmina con la firma de los tres sindicatos mayoritarios después de haber retomado la unidad sindical.

Es la segunda subida salarial de la que se benefician los empleados públicos de la comunidad autónoma en los que va de año. Este grupo, que engloba también a los profesores y a los profesionales de la sanidad, ya recibió en el mes de agosto la subida salarial correspondiente al pasado 2024. Hasta ese momento no se había aplicado y se abonó con efectos retroactivos desde el 1 de enero del pasado ejercicio.

Los presupuestos de la comunidad autónoma ya barajaban esta posibilidad desde principios de año. Así, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos había reservado una partida de 300.000 euros para tener lo suficiente para aumentar el salario a sus trabajadores, que podrá utilizarse ahora. De hecho, las cuentas para 2026 también tienen una reserva de 300.000 euros con esta misma finalidad.

Cómo subirá en los próximos años

Además, a este 2,5%, que ya estará incluido para el resto de nóminas de forma prorrateada, se sumará también del 1,5% acordado por los sindicatos con el Gobierno central de cara a 2026. De esta forma, en el mes de enero, todos los funcionarios de la comunidad autónoma cobrarán un 4% más de lo que cobren en la última nómina de este mes de noviembre. Una cifra que, a final de año, puede alcanzar los 2.000 euros.

Si el IPC de 2026 supera el 1,5% marcado por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a este porcentaje se le añadirá otro 0,5% más. De esta forma, se alcanzaría un aumento del 4,5% en el plazo de un año. Además, en 2027 volverá a aumentar un 4,5% con respecto al año anterior y en 2028 crecerá otro 2%. En total, el Gobierno central espera que en tres años crezca un 11% el salario de los empleados públicos.