Yolanda Díaz se compromete con los trabajadores de la Base de Rota a seguir dando pasos para solucionar el conflicto laboral

Los representantes del Comité de Empresa de Louis Berger-Versar, concesionaria del aeropuerto de la Base de Rota, se reunieron este jueves con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y el Secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. Ambos mostraron un compromiso firme en seguir actuando sobre la crítica situación en que se encuentra la plantilla de los trabajadores del aeropuerto, así como a coordinar acciones conjuntas entre los dos ministerios implicados como garantes del cumplimiento del convenio bilateral entre España y EE.UU., es decir, los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores.

Díaz mostró su compromiso personal con la lucha de los trabajadores ofreciendo todos los mecanismos de protección que recoge la legislación española en materia laboral y que vienen siendo pisoteados constantemente por parte de la empresa norteamericana concesionaria del servicio de aeropuerto Versar Global (antes Louis Berger). Además, se acordó un cronograma de actuaciones por parte del Ministerio, así como el compromiso político para elevar las justas reivindicaciones laborales a todos los niveles y administraciones competentes en defensa de los trabajadores.

Este encuentro se enmarcó en la línea de seguimiento que el Ministerio de Trabajo está realizando desde la reunión mantenida en Madrid el pasado 17 de noviembre, cumpliendo así el Secretario de Estado el compromiso adquirido de realizar todos los pasos necesarios para la solución del conflicto. La reunión, celebrada en el local sindical del Comité de Rota, contó además con la presencia del concejal de Izquierda Unida, Pedro Pablo Santamaría Curtido, tras las gestiones realizadas por esta formación con la intermediación de la diputada provincial de Sumar, Esther Gil de Reboleño, y del coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez Pérez. Además, a dicha reunión asistieron representantes provinciales y de la federación andaluza de CCOO y de UGT.

En esta misma línea de trabajo ya fue convocado el Comité a una reunión hace unas semanas en las oficinas de Inspección de Trabajo en Cádiz, donde se analizaron las múltiples actas de infracción cometidas por la empresa. En la reunión mantenida hoy se volvió a exponer por parte de los representantes del Comité toda la información sobre el conflicto laboral iniciado en 2016 y que ha llevado a los trabajadores a mantener la huelga indefinida más larga de España.

Desde Izquierda Unida de Rota han valorado positivamente esta reunión, que ha surgido a propuesta de la ministra Yolanda Díaz y que debe servir "para seguir avanzando en la solución del conflicto y para insuflar ánimos a una plantilla muy castigada y que soporta una gran presión por parte de la empresa concesionaria Versar Global". Nuestro concejal Pedro Pablo Santamaría Curtido expuso las acciones llevadas a cabo por nuestra formación tanto a nivel local como provincial, aportando líneas de actuación para la solución del conflicto, así como agradeciendo además a la diputada por Cádiz, Esther Gil, su compromiso con la causa desde que tuvo conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores roteños.

Esperamos que esta reunión sea un punto de inflexión para que la empresa norteamericana acceda a sentarse en una mesa de diálogo con el comité y así negociar un convenio laboral justo, tras las constantes negativas que el comité ha recibido hasta en cuatro ocasiones, en las que el diálogo social ha sido truncado por la propia empresa, que sigue demostrando su desprecio por las leyes españolas en materia de seguridad y de derechos laborales.