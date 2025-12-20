Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se abre el plazo para solicitar las Becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano en Andalucía

Las ayudas, dotadas con más de 29 millones de euros, buscan evitar el abandono escolar por motivos económicos y apoyar la continuidad educativa del alumnado

13/12/2025 Tres jóvenes caminando de espaldas. / BANCO DE IMÁGENES / Europa Press

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto el plazo para solicitar las Becas 6.000, Segunda Oportunidad (BASO) y Adriano, correspondientes al curso escolar 2025/2026. Las familias interesadas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 5 de enero de 2026, a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos.

Estas ayudas, financiadas con más de 29 millones de euros de recursos propios de la Junta de Andalucía, están dirigidas a alumnado de familias con rentas bajas, con el objetivo de evitar el abandono escolar temprano y facilitar que los jóvenes puedan continuar o retomar sus estudios.

Beca 6.000: requisitos

La Beca 6.000 está destinada a estudiantes que hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y estén matriculados en Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio en centros docentes andaluces. La ayuda, de 6.000 euros anuales, tiene como finalidad incentivar la permanencia en el sistema educativo una vez superada la etapa obligatoria.

La concesión de esta beca está vinculada al esfuerzo académico y la asistencia regular al centro, y su percepción depende del progreso satisfactorio del alumnado y de la superación de todas las asignaturas. Entre los requisitos, el estudiante no puede estar realizando ninguna actividad laboral ni inscrito como demandante de empleo.

Becas Segunda Oportunidad: requisitos

La Junta ha convocado este curso 100 Becas de Segunda Oportunidad (BASO), dirigidas a jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonaron sus estudios y desean retomarlos para obtener el título de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio, incluidos los de Artes Plásticas y Diseño.

Estas ayudas pretenden reducir las desigualdades socioeconómicas, favorecer la equidad y mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la obtención de una titulación oficial.

Beca Adriano: requisitos

Por su parte, la Beca Adriano tiene como objetivo evitar la exclusión educativa por motivos económicos y facilitar la continuidad en los estudios posobligatorios. Está dirigida a alumnado que curse enseñanzas oficiales presenciales no universitarias en Andalucía, como Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Superior, Enseñanzas Artísticas, Deportivas, Música y Danza, entre otras.

La ayuda cuenta con una dotación presupuestaria de 550.000 euros y una cuantía individual de 1.700 euros por beneficiario. Para acceder a ella, el alumnado debe haber obtenido una nota media igual o superior a 5 puntos, no superar los umbrales de renta establecidos y no alcanzar la nota mínima exigida por el Ministerio cuando esta sea superior a 5.

Cómo solicitar las ayudas

La solicitud de las tres becas deberá realizarse preferentemente de forma telemática mediante el formulario disponible en la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Consejería. Una vez cumplimentada, deberá ser firmada y presentada electrónicamente por la persona interesada o por su representante legal en el caso de menores de edad.

Tanto para la Beca 6.000 como para la Beca Segunda Oportunidad, será necesario participar previamente en la convocatoria general de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional y adjuntar una copia de dicha solicitud a la convocatoria andaluza.

Con esta nueva convocatoria, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades, apostando por medidas que permitan al alumnado continuar su formación independientemente de su situación económica.

