El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea

El acuerdo entre España y el Reino Unido para redefinir la relación de Gibraltar con el espacio Schengen ha desencadenado un terremoto inmobiliario en La Línea de la Concepción. Cuando ya se ha desbloqueado el pacto -aunque falta su aprobación por el Parlamento Europeo-, el interés inversor, el aumento de los precios y la llegada masiva de compradores y trabajadores extranjeros están transformando por completo el mercado residencial del Campo de Gibraltar, pero muy especialmente en el municipio vecino al otro lado de la Verja.

La ciudad linense, tradicionalmente castigada por la falta de planificación urbanística y por una deuda municipal que estrangulaba cualquier iniciativa pública, se ve ahora inmersa en una carrera a contrarreloj para evitar un colapso del acceso a la vivienda. Un dato da la clave: la vivienda en Gibraltar es cinco veces más cara que en La Línea.

“Para 2028 habrá más de mil viviendas nuevas en la ciudad, como mínimo, y eso sin contar lo que está llamando ahora a la puerta”, explica el alcalde de La Línea, Juan Franco, en conversación con El Correo de Andalucía. El regidor admite que la ciudad vive un momento "inminente" de expansión urbanística, pero también alerta del "incremento brutal" de precios, del mercado "muy tensionado" y de la falta total de apoyo estatal o autonómico para abordar la situación. Desde el principio, quien ostenta el título de ser el alcalde más votado de España en una población de más de 50.000 habitantes ha celebrado la llegad del acuerdo -por ahora sin rúbrica- pero ha avisado, en todos los foros posibles, que ahora tocaba hablar de las urgencias que sobrevenían con esta pacto.

El efecto Schengen: inversión "liberada" y presión inmediata

El regidor linense señala que el anuncio del acuerdo ha provocado una “liberalización” práctica de la inversión. Sin una frontera física dura y con la previsión de que los residentes gibraltareños pasen a ser “vecinos Schengen” de facto, el ladrillo linense se convierte en un producto de oportunidad.

Hasta ahora, una parte de la inversión británica y gibraltareña había permanecido "parada", pero el nuevo contexto ha reactivado operaciones que llevaban años congeladas y ha atraído a nuevos agentes. "Me llaman a diario", dice Franco. "Hoy mismo vengo de reunirme con una promotora de Sevilla. Y estamos tratando incluso con fondos de pensiones australianos".

Hay promotoras extranjeras comprando suelo, constructoras nacionales revisando proyectos y fondos internacionales tanteando operaciones de vivienda social o asequible

Este escenario no es nuevo: desde hace mesess La Línea viene alertando que la demolición de la verja se estaba convirtiendo en un boomerang que abría una batalla feroz por el suelo de La Línea. Meses después, ese fenómeno se acelera: hay promotoras extranjeras comprando suelo, constructoras nacionales revisando proyectos y fondos internacionales tanteando operaciones de vivienda social o asequible.

Alcaidesa, viviendas para los nómadas digitales

El núcleo del crecimiento inmediato está en la zona de Alcaidesa-Cortijo, donde miles de metros de suelo pendiente de desarrollo han encontrado ahora comprador, promotor y financiación. Allí se concentran: 115 viviendas ya en construcción, promovidas por capital gibraltareño; 320 viviendas adicionales de la misma promotora, que está a punto de solicitar licencia; 200 viviendas más de otros promotores nacionales y 200 viviendas adicionales promovidas por One Eden, empresa también vinculada a capital del entorno del Peñón. En total, unos 600 hogares solo en esta área, todos ellos en construcción, en trámite de licencia o en fase de redacción de proyecto.

Los precios, además, dibujan un panorama que preocupa al Ayuntamiento: los chalets adosados y apartamentos del entorno superan los 500.000 euros, y las promociones futuras podrían situarse en el entorno de 3.000 euros metros cuadrados, cifras inéditas en la historia reciente de la ciudad.

Otro de los movimientos clave se desarrolla en la zona del Conchal, un vacío en el casco urbano a 100 metros de la playa cuyo desarrollo quedó paralizado con la crisis de 2008. Quince años después, el proyecto vuelve a activarse. Allí se prevé levantar otras 400 viviendas, actualmente en fase de estudio de precios pero con riesgo de dispararse a niveles similares a los de Alcaidesa. Un piso de 70 metros cuadrados podría superar los 240.000 euros, según advierte Franco. La tipología será variada: bloques de apartamentos, adosados y villas de gama alta que, según las estimaciones municipales, podrían absorber parte de la fuerte demanda de compradores extranjeros.

Un mercado al borde del colapso social

El principal problema no es el ritmo de construcción, sino el acceso a la vivienda. Según el alcalde, entre 8.000 y 10.000 extranjeros residen ya de forma permanente en La Línea. En su mayoría trabajadores de Gibraltar o nómadas digitales con mayor poder adquisitivo, que alquilan primero y compran después. En el casco urbano, un piso de 2 o 3 habitaciones se alquila actualmente por 800–1.000 euros. En el centro-centro, los precios alcanzan los 1.200 euros. Y en Alcaidesa, las cifras son aún superiores.

Antes del acuerdo, el metro cuadrado en compraventa oscilaba entre 1.500 y 2.000 euros. Hoy está, según Franco, en 3.000–3.500 euros, más del doble. La situación ya afecta a trabajadores locales. El alcalde relata el caso reciente de una limpiadora con contrato estable y un salario de 1.100 euros al mes a la que su casero no le renovó el alquiler para subir el precio. "Estamos viendo gente con trabajo fijo que no puede pagar un alquiler", advierte.

El Ayuntamiento intenta responder con vivienda pública… sin recursos

La administración local quiere poner en marcha un paquete de viviendas asequibles, pero carece de músculo financiero. La Línea arrastra una deuda que llegó a 177 millones y que aún hoy, tras años de saneamiento, ronda los 116 millones. El Ayuntamiento posee suelo suficiente para levantar unas 100 viviendas públicas, repartidas entre la barriada de San Pedro, La Atunara y otros puntos de la ciudad.

Pero el reto no es urbanístico ni técnico, sino financiero. Solo las 35 viviendas de San Pedro costarán 1,5 millones de euros, más del coste del propio suelo, que ya supuso una inversión municipal de algo más de un millón de euros. Por eso, Franco trabaja con varias vías, según relata, el sistema de cooperativas para atraer constructoras, la colaboración con la agencia autonómica AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) de la Junta de Andalucía y la búsqueda de financiación externa, incluida la propuesta de un "fondo de pensiones australiano" interesado en vivienda social. "Voy a llamar a todas las puertas", avisa Franco que lamenta que no haya un fondo específico para vivienda, "ni estatal ni autonómico”. Solo colaboración técnica por parte de la Junta, pero financiación concreta, cero”.

Un desafío político y social de primer orden

La presión por la vivienda se ha convertido ya en un asunto de máxima preocupación para el gobierno local. "Es uno de los problemas más gordos que tenemos", explica Franco, que reconoce que el nuevo partido andaluz que impulsa también situará este asunto en primera línea. El riesgo es evidente: si no hay intervención pública, el mercado linense puede quedarse fuera del alcance de gran parte de su población, especialmente jóvenes y familias trabajadoras. Mientras la inversión se dispara y las grúas comienzan a llenar el paisaje, la ciudad se mueve entre la oportunidad histórica y el peligro de una crisis habitacional profunda.

La Línea será, con toda probabilidad, el primer laboratorio urbano de la nueva relación con Gibraltar.