AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas

Andalucía se prepara para la llegada de un fin de semana completamente invernal, marcado principalmente por dos borrascas consecutivas y el regreso de la nieve a cotas bajas, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante este sábado y domingo, en Sevilla habrá temperaturas mínimas que ronden los cuatro grados en pleno pico de la gripe y de los resfriados. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, ha explicado que la primera borrasca llegará este domingo, mientras que una segunda lo hará previsiblemente el martes, dejando el lunes sin pronóstico lluvioso, en un contexto todavía de incertidumbre meteorológica.

El domingo llega una borrasca a Andalucía: lluvias y primeras nevadas

La primera borrasca afectará de lleno a Andalucía desde las primeras horas del domingo, con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias que se extenderán de oeste a este a lo largo de la jornada. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas, especialmente conforme avance el día, y alcanzarán a prácticamente todas las provincias.

Según la AEMET, la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros, con heladas en las sierras de la mitad oriental. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, con mínimas previstas de 2 grados en Granada, 3 en Córdoba, 5 en Jaén y Sevilla, 6 en Huelva, 9 en Almería y 10 grados en Málaga y Cádiz. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en los litorales.

Para este domingo, con la llegada de la borrasca, se prevé la alerta amarilla por nieve en Granada, especialmente en Sierra Nevada, desde las 12.00 horas del mediodía hasta las 23.00 horas de la noche. En Almería estará activa la alerta amarilla por fenómenos costeros.

Aviso amarillo en Almería y Granada para este domingo / AEMET

El lunes llega el aire polar: la cota de nieve baja hasta los 500 metros

El cambio más significativo se producirá entre el domingo y el lunes, cuando la aproximación de una masa de aire polar marítima provocará un desplome térmico y hará descender notablemente la cota de nieve. La AEMET no descarta que puntualmente pueda bajar hasta los 500 o 600 metros, especialmente en zonas del interior y durante las primeras horas del lunes.

Este episodio vendrá acompañado de nuevos chubascos, lo que favorecerá la aparición de nieve en Sierra Morena y las cordilleras Béticas, con especial incidencia en Sierra Nevada, donde podrían superarse los 20 centímetros de nieve nueva en las zonas altas. Por este motivo, ya hay avisos amarillos activados en áreas de montaña.

La segunda borrasca llega el martes, con lluvias más débiles

De cara a las previsiones del martes, los modelos apuntan a la llegada de una segunda borrasca que también dejará lluvias en Andalucía, aunque con menor intensidad que la del domingo. Afectará a buena parte de la comunidad y podría dejar tormentas en zonas de Jaén, Granada y el norte de Córdoba en distintos momentos del día.

Las temperaturas serán algo más suaves, aunque se mantendrá un ambiente frío para la época, rondando las máximas 14 grados y mínimas de 7 grados en buena parte de la región.

La semana de Navidad arrancará con las sierras andaluzas vestidas de blanco, una estampa poco habitual en los últimos años. Aunque existe incertidumbre sobre la evolución posterior, la AEMET señala que el frío continuará, por lo que recomienda precaución en los desplazamientos, especialmente en carreteras de montaña, y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.