Andalucía abre en marzo el plazo para que estudiantes extranjeros accedan a grados universitarios

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía abrirá del 6 al 19 de marzo de 2026 el plazo para que estudiantes extranjeros con títulos no homologados puedan solicitar plaza en estudios de grado en cualquiera de las universidades públicas andaluzas. Así lo recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press, correspondiente al procedimiento de admisión para el curso académico 2026/2027.

El calendario se completa con un último plazo de prematrícula, que estará habilitado del 30 de abril al 6 de mayo.

Coste de la prematrícula

Según establece la resolución, los estudiantes que formalicen la matrícula dentro de los plazos previstos deberán abonar 400 euros, cantidad que tendrá la consideración de prematrícula. Una vez fijados los precios oficiales del curso, la universidad correspondiente reclamará el pago de la diferencia entre el importe total y los 400 euros ya abonados.

En caso de que, tras aplicar bonificaciones o exenciones, el importe final resulte inferior a dicha cantidad, la universidad tramitará de oficio la devolución de la diferencia al estudiante.

Requisitos académicos

Entre los requisitos exigidos, la Junta de Andalucía especifica que el estudiante extranjero deberá contar, para el grado solicitado, con una calificación de expediente académico que, trasladada al sistema español, sea igual o inferior a la menor de las notas de bachillerato acreditadas por alumnado procedente de centros educativos andaluces matriculado en ese mismo grado, o bien igual o inferior a la nota de corte del curso 2025/2026.

Andalucía, destino universitario internacional

Andalucía se consolida como la segunda comunidad autónoma que más estudiantes universitarios de grado y máster atrae en el sistema universitario público presencial español, una posición que también mantiene en la movilidad de alumnado extranjero no residente. Así se desprende del informe La universidad española en cifras 2023-2024, analizado por la Consejería.

Entre los factores que explican este atractivo destacan la amplia oferta de titulaciones, una de las mayores del país, así como unos precios de matrícula más asequibles y la bonificación de hasta el 99% del coste de los créditos en primera matrícula en función del rendimiento académico.

Cifras de estudiantes internacionales

Durante el curso 2022/2023, las universidades públicas andaluzas captaron 6.287 estudiantes internacionales no residentes de grado y máster, situándose solo por detrás de Cataluña (7.039). A continuación se encuentran la Comunidad de Madrid (5.234) y la Comunidad Valenciana (3.696).

Del total de alumnado internacional en Andalucía, los estudios de máster fueron la opción mayoritaria, con 3.576 estudiantes (56,87%), mientras que los grados concentraron 2.711 alumnos (43,13%). En el conjunto de las universidades públicas españolas, el número de estudiantes extranjeros asciende a 26.696, de los que 16.500 cursan máster y 10.196, estudios de grado.