La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas

La nieve caída en las últimas horas está provocando importantes incidencias en la red viaria de Andalucía, especialmente en zonas de montaña. En la provincia de Granada, varias carreteras permanecen cortadas o con restricciones al tráfico. Durante todo el domingo, Aemet ha activado la alerta amarilla en Granada por la acumulación de nieve y por bajas temperaturas.

Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, la A-92 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 241 y 282, a la altura del Puerto de la Mora. También está cerrada al tráfico la A-337, entre los kilómetros 20 y 30, en el término municipal de Nevada. Además, en la A-395, que da acceso a Sierra Nevada, se mantiene el corte entre los kilómetros 32 y 38, siendo obligatorio el uso de cadenas del 23 al 32.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de viajar.