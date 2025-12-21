Tráfico
La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
El aviso amarillo en Granada por nieve ha afectado varias carreteras
La nieve caída en las últimas horas está provocando importantes incidencias en la red viaria de Andalucía, especialmente en zonas de montaña. En la provincia de Granada, varias carreteras permanecen cortadas o con restricciones al tráfico. Durante todo el domingo, Aemet ha activado la alerta amarilla en Granada por la acumulación de nieve y por bajas temperaturas.
Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, la A-92 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 241 y 282, a la altura del Puerto de la Mora. También está cerrada al tráfico la A-337, entre los kilómetros 20 y 30, en el término municipal de Nevada. Además, en la A-395, que da acceso a Sierra Nevada, se mantiene el corte entre los kilómetros 32 y 38, siendo obligatorio el uso de cadenas del 23 al 32.
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras antes de viajar.
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea