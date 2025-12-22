Lotería
El 25412, quinto premio, reparte más de 8,2 millones de euros en Málaga: "Vamos a tener unos Reyes estupendos"
La administración de loterías del Centro Comercial Vialia del Perchel repartió más de 8,2 millones de euros tras vender 137 series del quinto premio de la Lotería de Navidad, el 25412, con 60.200 euros por serie
Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad
Javier Lerena
A las 11.46 horas ha salido uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad que faltaban, el 25412, dotado de 60.200 euros a la serie y 6.020 euros al décimo, y ha dejado el mayor reparto de premios en la provincia hasta ese momento, más de 8,2 millones que ha repartido la administración de loterías del Centro Comercial Vialia del Perchel.
En total, la administración de la estación ferroviaria ha vendido un total de 137 series, que suman un total de 1.370 décimos premiados con 6.20 euros cada uno, lo que hace un total de 8.247.400 euros.
El vendedor, José Cubero, lleva 15 años en esta administración y asegura que es el premio más alto que ha vendido nunca. "Ya tocaba", celebra Cubero, quien afirma que es un número propio de la administración y que en cuarenta años nunca había sido premiado.
Turista premiado
Entre los afortunados se encuentra la curiosa historia de Braulio Díaz, un turista procendete de Canarias que compró ayer el décimo. Con lágrimas en los ojos y acompañado por su hija cuenta que llevaba una semana en Málaga y hoy era el día de regreso a su hogar, cuando tras ver el revuelo en la administración, se ha acercado y ha comprobado que su décimo ha sido premiado.
"Vamos a tener unos Reyes estupendos"
Mª Pilar Hidalgo y su hija Marta, vecinas y compradoras "de toda la vida" de esta administración, han sido otras de las agraciadas. "Cuando tocó el gordo me desentendí. Ha sido mi hija la que me ha avisado de que habíamos ganado", cuenta Hidalgo. "Este año vamos a tener unos Reyes estupendos", añade la premiada, mientras celebra junto a su hija los 6.000 euros del décimo.
Las series premiadas de este quinto premio, 25412, vendidas en Vialia han sido: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177.
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
