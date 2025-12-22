Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado en un avance de última hora de la activación de la alerta por nieve en una provincia andaluza para este martes 23 de diciembre, concretamente en la provincia de Jaén con un aviso amarillo durante 13 horas.

El aviso amarillo se localiza en la comarca de Cazorla y Segura desde las 00.00 hasta las 13.00 horas del martes con acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros. Estas acumulaciones se esperan por encima de 1.200 metros.

Este martes se esperan en Andalucía cielos nubosos o cubiertos, con lluvias moderadas, más intensas en la vertiente atlántica, sin descartar que sean localmente fuertes en el área del Estrecho. En cuanto a la cota de nieve, se situará en torno a 1.000-1.200 metros, subiendo a 1.500 metros. Las temperaturas estarán en ascenso, localmente notable para las mínimas de la mitad occidental. Los vientos, por su parte, serán flojos a moderados del oeste o noroeste, más intensos en el litoral y cotas altas orientales, con rachas muy fuertes ocasionales.

Previsión de Aemete en Andalucía a las 09.00 horas de la mañana. / Aemet

Así será el tiempo a nivel nacional: lluvias y nevadas

El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, ha avanzado que se registrarán este martes lluvias en Galicia y el Cantábrico, así como en el sur de Castilla y León, Extremadura y parte de Andalucía. De acuerdo con la predicción, las precipitaciones serán más intensas en el sur de esta comunidad autónoma.

Asimismo, nevará en las montañas a partir de unos 1.200 metros, cota que irá subiendo a lo largo del día. Este día se amanecerá con heladas en zonas del norte y del centro peninsular, aunque las temperaturas subirán tanto de noche como de día. Aun así, el ambiente será frío y las máximas no alcanzarán los 10ºC en amplias zonas del interior peninsular.