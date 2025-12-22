Andalucía completará antes de fin de año la reforma judicial de las capitales que afectará a 5.000 funcionarios

La reforma judicial diseñada en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de Andalucía se completará en Andalucía en tiempo y forma. La Junta prevé culminar en los próximos días la transformación en tribunales de instancia de los doce partidos judiciales de las ocho capitales, Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril. Con esta transformación que afectará a más de 5.000 funcionarios se completará un proceso que se ha ejecutado por fases y que ha supuesto una inversión de 53 millones de euros.

"Andalucía es una de las comunidades más adelantadas y donde mejor ha evolucionado el servicio. Hemos demostrado compromiso y capacidad", explicó el consejero de Justicia andaluz, José Antonio Nieto, quien subrayó que la Junta no pedirá una prórroga en los plazos como sí han hecho otros territorios. "Vamos a terminar antes del 31 de diciembre", completó.

Las tres fases de la reforma judicial en Andalucía

La aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de Andalucía se ha ejecutado en tres fases. Antes del 1 de julio se completó la adecuación de los 70 partidos judiciales mixtos en los que trabajan 4.000 funcionarios. Meses después, el 1 de octubre, el turno fue para los tres partidos judiciales de Málaga con unidades especializadas, un cambio que afectó a 250 profesionales.

Y la última fase estaba diseñada para antes de que finalizara el año: las ocho capitales más Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril. Estos doce partidos judiciales pasarán a ser tribunales de instancia antes del 31 de diciembre.

En total, la Junta de Andalucía estima que este proceso de adecuación se han invertido 56 millones de euros entre adaptación de edificios, nuevos sistemas informáticos o gastos vinculados a personal. Todo ello, como recordó el consejero, con fondos autonómicos. "No nos han llegado los recursos del Ministerio. Pero hemos huido de la confrontación, aunque nos hubiera gustado contar con más colaboración y recursos", completó.

El paso a tribunales de instancia

La nueva estructura prevista en la ley supone transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, es decir, en órganos colegiados donde los gestores, tramitadores y auxilios judiciales ya no trabajarán para un juez y un juzgado concreto sino en secciones y servicios comunes. De esta forma, son estructuras flexibles que requieren también nuevos puestos de jefatura para su coordinación.

En total, por tanto, la transformación prevista en la ley afecta a los 85 partidos judiciales de Andalucía en los que trabajan 9.000 funcionarios que experimentan cambios en sus condiciones y espacios de trabajo con el nuevo sistema.

El plazo previsto era hasta el 31 de diciembre pero en la conferencia sectorial que ha reunido este lunes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, con los consejeros de los gobiernos autonómicos se ha acordado una "adaptación paulatina y sensata a la ley". De esta forma, se facilitará que se puedan ejecutar ajustes hasta el 21 de marzo ya que aún quedan los dos reglamentos pendientes del Consejo General del Poder Judicial.