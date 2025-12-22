Apuñala a un hombre por no darle tabaco en Huelva y le provoca una grave hemorragia
Localizaron a la víctima sangrando abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que trataba de controlar la hemorragia
La Policía Nacional ha detenido en Huelva a un hombre acusado de un delito de tentativa de homicidio tras apuñalar presuntamente con un arma blanca a otra persona en la estación de autobuses por negarse a darle tabaco. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión.
Según ha indicado la Policía Nacional, la detención ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que una llamada a la Sala CIMACC 091 alertó de que en la estación de autobuses de Huelva se encontraba un hombre apuñalado.
Atención inmediata a la víctima herida
Una vez en el lugar, los agentes localizaron a la víctima sangrando abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que trataba de controlar la hemorragia. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde fue intervenida de urgencia debido a la gravedad de las heridas.
Por parte de los agentes se estableció un dispositivo policial encaminado a la localización del presunto autor de los hechos. Escasos minutos después, se procedió a su detención, tras comprobar que el varón había apuñalado a la víctima por no facilitarle tabaco. El detenido pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.
