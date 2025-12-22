Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apuñala a un hombre por no darle tabaco en Huelva y le provoca una grave hemorragia

Localizaron a la víctima sangrando abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que trataba de controlar la hemorragia

Agentes de Policía en la estación de autobuses de Huelva.

Agentes de Policía en la estación de autobuses de Huelva. / El Correo

El Correo

El Correo

Huelva

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a un hombre acusado de un delito de tentativa de homicidio tras apuñalar presuntamente con un arma blanca a otra persona en la estación de autobuses por negarse a darle tabaco. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha indicado la Policía Nacional, la detención ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que una llamada a la Sala CIMACC 091 alertó de que en la estación de autobuses de Huelva se encontraba un hombre apuñalado.

Atención inmediata a la víctima herida

Una vez en el lugar, los agentes localizaron a la víctima sangrando abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que trataba de controlar la hemorragia. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde fue intervenida de urgencia debido a la gravedad de las heridas.

Por parte de los agentes se estableció un dispositivo policial encaminado a la localización del presunto autor de los hechos. Escasos minutos después, se procedió a su detención, tras comprobar que el varón había apuñalado a la víctima por no facilitarle tabaco. El detenido pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

