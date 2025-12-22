Lotería de Navidad 2025 en Andalucía: casi 84 millones de euros repartidos por las ocho provincias

La suerte ha vuelto a sonreír a Andalucía, aunque el Gordo haya pasado de largo por nuestra comunidad. No ha sido ni el primer ni segundo premio, sino el tercero el que ha repartido suerte en las ocho provincias andaluzas. También han dejado varios pellizcos los cuartos y quintos premios, sumando un total de 83.986.000 de euros en premios esta Lotería de Navidad de 2025 en Andalucía.

En concreto, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, se han vendido en nuestra comunidad, un total de 633 décimos premiados del 90.693, con un valor de 50.000 euros por décimo. Esto ha supuesto que el tercer premio haya generado un impacto económico de 31,65 millones de euros.

La provincia de Granada concentra la mayor parte de este tercer premio, con 51 series premiadas, lo que supone 25,5 millones de euros. Santa Fe destaca como el principal punto de venta agraciado, acompañado por otras localidades como Granada capital, Albolote, Calahonda e Iznalloz.

Así ha tocado el 90.693, tercer premio, en Andalucía:

Granada: 51 series, 25,5 millones de euros, repartidas en Santa Fe, Granada capital, Albolote, Calahonda e Iznalloz

51 series, repartidas en Santa Fe, Granada capital, Albolote, Calahonda e Iznalloz Cádiz: 3,7 series, 1,85 millones de euros , con premios en Chiclana de la Frontera, Jerez, Zahara de los Atunes y Algeciras.

3,7 series, , con premios en Chiclana de la Frontera, Jerez, Zahara de los Atunes y Algeciras. Almería: 3,1 series, 1,55 millones de euros , repartidos entre la capital y Las Norias.

3,1 series, , repartidos entre la capital y Las Norias. Málaga: 1,4 series, 700.000 euros , con premios en Málaga capital, Benalmádena Costa, Torre del Mar, Estepona y Torrox.

1,4 series, , con premios en Málaga capital, Benalmádena Costa, Torre del Mar, Estepona y Torrox. Córdoba: 1,4 series, 700.000 euros , con ventas en Montilla y distintos puntos de la capital.

1,4 series, , con ventas en Montilla y distintos puntos de la capital. Huelva: 1,3 series, 650.000 euros , repartidos entre Huelva capital y La Antilla.

1,3 series, , repartidos entre Huelva capital y La Antilla. Jaén: 1,1 series, 550.000 euros , con premios en Linares y Vilches.

1,1 series, , con premios en Linares y Vilches. Sevilla: 0,3 series: 150.000 euros, con administraciones agraciadas en Morón de la Frontera y Sevilla capital.

Mas de 36 millones en los cuartos premios

La alegría ha continuado con 182 series premiadas entre los dos cuartos premios, cada una dotada con 200.000 euros, con un premio total que asciende a los 36,4 millones de euros. El reparto alcanza a cuatro provincias andaluzas, con un claro liderazgo de Jaén, que se sitúa como la gran beneficiada del premio.

En la provincia de Jaén encabeza el ranking con 120 series premiadas del primer cuarto premio, el 78477, en Cazorla, lo que supone 24 millones de euros. A esta cifra se suma la una serie más del segundo cuarto premio, el 25508, vendida en la capital, elevando el total provincial a 121 series, equivalentes a 24,2 millones de euros.

La provincia de Málaga ha sumado 40 series premiadas del segundo cuarto premio, todas ellas vendidas en la capital. En conjunto, Málaga recibe 8 millones de euros.

En Cádiz, el premio ha dejado 20 series premiadas en Ubrique, que se traducen en 4 millones de euros. El reparto en Andalucía se completa con 1 serie premiada en Almería capital, dotada con 200.000 euros.

La lotera María José Yuste celebra el cuarto premio vendido en su administración. Cincuenta de los 1.200 décimos del cuarto premio del sorteo de la Lotería de Navidad, que ha caído en el 78.477, vendidos en la administración número 1 de Cazorla / José Manuel Pedrosa / EFE

Cerca de 16 millones en quintos premios

A falta de los grandes premios, han sido los quintos premios los que han dado la suerte y la alegría en Andalucía. Los ocho premios cantados por los niños de San idelfonso han repartido 15,936 millones de euros en hasta siete provincias andaluzas. En esta ocasión, la clara protagonista ha sido Málaga, que concentra la mayor parte del dinero repartido.

Málaga: 183,6 series premiadas. 11.016.000 euros

premiadas. 11.016.000 euros Almería: 48,3 serie s premiadas. 2.898.000 euros

s premiadas. 2.898.000 euros Granada: 19 series premiadas. 1.140.000 euros

premiadas. 1.140.000 euros Sevilla: 12, 2 series premiadas. 732.000 euros

premiadas. 732.000 euros Jaén: 1,3 series premiadas. 78.000 euros

premiadas. 78.000 euros Cádiz: 1,1 series premiadas. 66.000 euros

premiadas. 66.000 euros Huelva: 1 décimo premiado. 6.000 euros

Cada quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que equivale a 6.000 euros por décimo. Estos son los números premiados y los lugares donde han tocado en Andalucía:

Primer quinto premio: 23112

Granada volvió a ser protagonista con 10 series, que dejan 600.000 euros en la provincia.

Segundo quinto premio: 60649

Este número ha dejado millones de euros concentrados especialmente en Málaga y Almería.

Málaga: 45 series en la capital y 1 serie en Torremolinos

Almería: 45 series en Roquetas de Mar

Sevilla: 1 serie en la capital

Cádiz: 1 serie

Empleados de la Administración de Lotería ubicada en el CC Plaza Mayor, celebran que han vendido el número 60649 correspondiente a un Quinto Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad / Álex Zea / Europa Press

Tercer quinto premio: 77715

Este número ha sido uno de los más repartidos del sorteo, llegando a numerosas localidades andaluzas:

Almería: Albox y Las Cabañuelas

Málaga: Málaga capital, Torremolinos y Benalmádena Costa

Jaén: Jamilena, Linares y Úbeda

Cádiz: Cádiz capital

Huelva: Huelva capital

Sevilla: Morón de la Frontera

Cuarto quinto premio: 25412

Solo este número dejó más de 8 millones de euros en Málaga.

Málaga: 137 series, el mayor volumen de series de un solo número en toda la comunidad

Almería: 2,9 series

Sevilla: 1 serie en Morón de la Frontera

Granada: 1 serie en Maracena

Quinto quinto premio: 61366

El segundo de los quintos premios con presencia andaluza se repartió de forma testimonial:

Granada: 1 serie en la capital

Jaén: Huelma 1 serie

Séptimo quinto premio: 41716

Sevilla capital: 10 series, que suponen 600.000 euros, vendidos en Su eminencia.

Octavo quinto premio: 18669

Este número dejó premio en Granada, donde se vendieron 7 series, lo que supone un total de 420.000 euros repartidos en la provincia.

Entre el tercero, cuartos y quintos premios, Andalucía ha sido agraciada durante la Lotería de Navidad de 2025 con un total de 83.986.000 de euros, celebrando festejos en las ocho provincias,s aunque destacado a Granada, Jaén y Málaga como las más afortunadas