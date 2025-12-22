Sierra Nevada vive su mejor Navidad de nieve en los últimos cuatro años: esta es la programación para estas fiestas

La estación de esquí de Sierra Nevada, situada en Monachil dentro del área metropolitana de Granada, encara la Navidad con todas sus zonas abiertas tras las últimas nevadas, que han permitido habilitar pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna gracias a más de 30 centímetros de nieve nueva acumulada. El recinto invernal ofrece ya más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en el inicio navideño de los últimos cuatro años.

La nevada registrada este pasado domingo ha dejado "acumulaciones muy significativas en paravientos y ventisqueros naturales", según ha informado Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Andalucía, en una nota este lunes. Todo el desnivel esquiable, los 1.200 metros que separan la (casi) cumbre del Veleta de Pradollano, está ya operativo.

Apertura progresiva de pistas y remontes

El trabajo de los servicios de Montaña de Cetursa Sierra Nevada ha permitido una amplia apertura de pistas y remontes durante la jornada de este lunes 22 con la incorporación de nuevos recorridos inéditos esta temporada. La estación dispone ahora de pistas en todas las zonas; a las áreas de Borreguiles, Veleta y Río, se suman ahora Loma de Dílar, Laguna de las Yeguas y Cauchiles (con recorridos parciales).

Para la jornada de este martes 23, Sierra Nevada prepara ya más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en víspera de Navidad de las cuatro últimas temporadas. La estación ha establecido el riesgo tres (sobre cinco) de avalancha debido a las acumulaciones de nieve que este lunes han propiciado aludes en la zona de la Laguna (lo que frenó hoy su apertura) y en el valle de San Juan.

El departamento de Nieve Producida, por su parte, ha reanudado la generación de nieve en las pistas más próximas a Pradollano a fin de completar recorridos en la parte baja del dominio esquiable. Durante la jornada de este lunes, la estación ha puesto en servicio más de 40 kilómetros esquiables y ha posibilitado el esquí, por primera vez en la campaña 2025/26. Los espesores de nieve, de calidad polvo, fluctúan ahora entre los 45 y los 80 centímetros.

Programación especial de Navidad para todos los públicos

Simultáneamente, Sierra Nevada ha cerrado ya la programación de Navidad con actividades para todos los públicos, especialmente el familiar. Así, Papá Noel aparecerá por las pistas de la estación (23 y 24 de diciembre), un mercadillo navideño ofrecerá productos tradicionales en la plaza de Andalucía (del 26 al 29 de diciembre), el cine infantil amenizará las tardes de los niños (2, 3 y 4 de enero) y los Reyes Magos desplegarán su magia por la pista de El Río (5 de enero).

Algunos de los mejores músicos de pop rock, música electrónica y de baile de Sierra Nevada actuarán en la terraza chill out de Borreguiles (27, 28 y 29 de diciembre; 2 y 3 de enero), reforzando el ambiente festivo de la estación durante las fiestas.

Con todo, el acto más relevante de la Navidad en Sierra Nevada será la retransmisión, por primera vez en la historia de la estación, de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía por Canal Sur Televisión.