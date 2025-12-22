El tiempo cambia en Navidad en Andalucía: nueva masa de aire frío y lluvias en estas provincias

La Nochebuena y Navidad en Andalucía transcurrirán con ambiente frío y temperaturas más bajas de lo normal para la época, especialmente durante el día, según la previsión del el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Se espera que el día de Navidad, 25 de diciembre, entre en la península una nueva masa de aire frío que hará bajar las temperaturas.

¿Habrá lluvias en Andalucía?

El día 24, Nochebuena, habrá nubes, claros y lluvias dependiendo de las zonas. Habrá posibilidad de lluvias débiles en puntos de la provincia de Sevilla, Málaga o Córdoba, y por la noche las precipitaciones se circunscribirán a las costas malagueña y granadina. En cuanto a las temperaturas mínimas serán las siguientes en las capitales de provincia: 3 grados en Granada; 4 en Córdoba, 6 grados en Sevilla y Jaén; 7 grados en Huelva, 9 en Almería; y 10 en Cádiz y Málaga.

El día 25 de diciembre, día de Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la Península que provocará un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea. En Andalucía hará más frío que el día 24, con los siguientes valores en las capitales: 1 grado en Córdoba y Granada; 3 grados en Huelva y Sevilla; 4 en Jaén; 7 en Cádiz; y 8 en Almería y Málaga.

En cuanto a las posibles lluvias en Navidad, habrá intervalos nubosos y claros, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Según indican los mapas predictivos de aemet, habrá lluvias débiles en todas las provincias de la costa mediterránea andaluza.

Las temperaturas subirán el fin de semana en España

A partir del viernes aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible en la actualidad, Del Campo ha apuntado a que podrá iniciarse una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana. Esta jornada, el viernes 26, habría numerosas heladas, que irían perdiendo intensidad y extensión durante los días siguientes. Eso sí, el ambiente frío durante el día continuaría con máximas por debajo de 10ºC en amplias zonas del interior.

El portavoz de AEMET ha indicado que la mayor probabilidad de precipitaciones se dará en el archipiélago balear, norte de Cataluña y otras zonas del área mediterránea como el este de Cataluña y la Comunidad Valenciana. De forma paralela, también podría caer lluvia en el interior oriental y en el centro peninsular. Con este ascenso de las temperaturas, lo más probable es que la nieve quede acotada a zonas de montaña.