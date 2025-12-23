30.000 sanitarios fijos antes de que termine 2026: la Junta refuerza la plantilla de Sanidad con una "oferta histórica"

Andalucía tendrá 10.289 sanitarios nuevos en los próximos meses. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la oferta pública de empleo (OEP) que estará resulta antes de que termine 2026. Esta nueva convocatoria se sumará a las de los últimos tres años que se resuelve en estos momentos y con los que se sobrepasarán los 30.000 puestos de trabajo. El objetivo es que el próximo año se pueda reforzar la atención a la ciudadanía.

Esta nueva oferta pública de empleo responde a las plazas de 2025 y entrará en virgor en pleno año electoral. Además, la Consejería de Sanidad ha ofertado contemplando el 120% de la tasa de reposición, el máximo previsto. Esta fórmula, implantada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función pública con el objetivo de cubrir las bajas futuras con funcionarios de carrera en lugar de interinos, como ocurría hasta ahora.

Este no es un anuncio nuevo. El consejero Antonio Sanz anunció su voluntad de ampliar la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pasado 22 de octubre en el debate general sobre sanidad que se celebró Parlamento de Andalucía. El también responsable de Presidencia, apenas llevaba tres días en el cargo tras la crisis de los cribados, anunció esta OEP que, sin embargo, no es la mayor de los últimos años.

Refuerzo de la atención primaria

"Hablamos de un salto por la estabilidad y da seguridad de nuestros profesionales", ha asegurado Sanz en la rueda de prensa posterior al encuentro de los consejeros. Allí, el dirigente popular ha subrayado la importancia de que cuando Juanma Moreno llegó a San Telmo, la estabilización de los sanitarios se encontraba en el 40% y cuando se desarrollen estas ofertas alcanzará el 96%.

Con esta oferta, la Junta de Andalucía espera poder cubrir las 6.554 plazas vacantes que se hayan generado y las jubilaciones. Además, la Consejería espera reforzar los servicios de atención primaria con otros 3.735 puestos de nueva creación, centrados en reforzar las nuevas infraestructuras que se estrenen de aquí a marzo y servicios como la salud bucodental infantil o las áreas de cáncer de mama, colón y cuello de útero.

El acuerdo ha sido pactado con la mesa sectorial en la que tienen representación los distintos sindicatos. Sin duda, los mayores refuerzos repercutirán en la atención primaria. Según ha puntualizado el consejero, un 40% de los nuevos puestos servirá para reducir las listas de espera y mejorar la atención en los centros de salud. "Se contempla una apuesta clarísima por mejorar las condiciones de nuestros profesionales", ha insistido.

Una estabilización "histórica"

Sanz habla ya de "un año de estabilización y acceso histórico". El consejero ha aprovechado para recordar que "desde finales de enero" se comenzará a aplicar el nuevo pacto de la bolsa. Así, ha señalado que esta incorporación entra en vigor en un "momento clave" en el que ya se prepara el plan de verano del SAS.

En concreto, esta oferta contempla un total de 2.558 plazas de enfermería, como viene siendo habitual, estos profesionales aúnan la mayoría de los puestos. Además, habrá 1.823 plazas para licenciados en Medicina o Farmacia, 1.675 puestos para técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 829 para celadores y 716 para auxiliares administrativos.

"Hay que unir la resolución de la oferta del 2022, 2023 y 2024 que suponen 22.000 plazas", ha recordado Sanz en su intervención. En el año 2024 la cifra se elevó a 13.486 que se sumaron a las plazas convocadas en 2024 (4.629) y la de 2023 con 3.838 plazas. La suma de las tres ofertas, que se están resolviendo en estos meses suponen la convocatoria de las mayores oposiciones del SAS en la historia.