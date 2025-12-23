Adiós a Clic Salud: los andaluces podrán sacar medicamentos con su móvil en 2026

¿Clic Salud? ¿Salud Responde? Hay ocasiones en las que resulta difícil averiguar a qué aplicación digital o página web acudir cuando uno cae enfermo o quiere revisar su historial. Ahora, la sanidad andaluza vivirá una auténtica revolución digital. La Junta de Andalucía suprimirá la inmensa mayoría de portales digitales que tiene, alrededor de 380, para unirlos todos bajo el paraguas de Salud Responde.

La llegada de Antonio Sanz a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cambiado los ritmos de la cartera. El SAS tiene más de 30 años y el dirigente popular, que hasta hace apenas unos meses era el responsable de la estrategia digital de la Junta, quiere darle una vuelta para transformarlo en un servicio adaptado a las necesidades y exigencias que demanda la ciudadanía de 2025.

"Ni las exigencias ni las respuestas son las mismas", ha lamentado el consejero de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, que ha abogado por "modernizar el sistema, adaptarlo a los usuarios y ofrecer el mejor servicio". Para conseguirlo, el SAS se apoyará en la inteligencia artificial, la tecnología y los datos para "impulsar" una nueva transformación digital en la sanidad.

"Mejorar la accesibilidad" del SAS

Entre las principales medidas está la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria virtual. Si bien no desaparecerá la tarjeta clásica, los andaluces podrán tener su tarjeta sanitaria en una aplicación móvil con la que, como ocurre con las tarjetas de crédito, podrán sacar medicamentos en las farmacias sin necesidad de llevar cartera. Además, permitirá hacer cualquier trámite sanitario como comprobar el historial.

Estas funciones estarán disponibles en el primer trimestre de 2026. Desde la consejería de Sanidad esperan que funcione como un apoyo a la atención sanitaria. De hecho, fomentarán la telemedicina y dará un mayor acceso a los nuevos instrumentos. Todo, como ha explicado Sanz, para "mejorar la accesibilidad al sistema público" y la gestión sanitaria. Todo para tomar decisiones "informadas y eficaces".

El consejero de Sanidad ha explicado durante su intervención que su cartera va "a abordar una verdadera transformación y modernización del sistema sanitario público andaluz". El anuncio llegó el pasado 22 de octubre, cuando Sanz anunció en el debate general sobre sanidad su voluntad de actualizar el SAS. Esta nueva Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA) se aplicará entre 2025 y 2030.

El SAS, en busca del "mejor servicio"

La Junta de Andalucía invertirá en esta estrategia de salud digital 316,5 millones de euros. Según Sanz, este programa "depende mucho de la financiación". Así, se sustenta principalmente "sobre fondos propios" y comenzará en 2026 con una inversión de 144 millones. En realidad, esta es la "financiación base", como ha aclarado el consejero, que confía en que la cifra crezca de la mano de los fondos europeos.

"Ofrecer el mejor servicio". Este es el objetivo de la Consejería con esta nueva estrategia. El programa se sustenta sobre seis líneas básicas: analítica avanzada, ciberseguridad, gestión del cambio y capacitación, gestión y soporte, infraestructura tecnológica y sistemas de información. Esta estrategia está diseñada para potenciar y facilitar la implementación de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 (ESA).

La Consejería aspira a incrementar el grado de accesibilidad de la ciudadanía y profesionales al sistema sanitario por canales digitales, promover la atención personalizada y proactiva a través de soluciones digitales; fortalecer la gestión de riesgos y amenazas en salud mediante el uso de herramientas digitales o reducir los eventos de riesgo en seguridad digital dentro del sistema sanitario.