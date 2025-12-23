Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella (Ilusiona), ha vuelto a lanzar una seria advertencia sobre la grave situación del paseo marítimo de Matalascañas, duramente castigado por los temporales y por la falta de arena suficiente para frenar el embate del mar, un escenario que ha acabado provocando el colapso parcial de la infraestructura. El Consistorio alerta de que ocho años de retrasos han desembocado en un deterioro crítico del litoral de Matalascañas, con efectos directos sobre la protección del entorno de Doñana.

Esto ocurre en un contexto de pleno desarrollo del proyecto de regeneración de este litoral por parte del Gobierno Central desde el pasado 10 de diciembre. Pese a ello, se ha hundido parte del paseo marítimo. Estas actuaciones del Gobierno, que durarán cuatro meses, contemplan la aportación de 70.000 metros cúbicos de arena a lo largo de 3,7 kilómetros de playa, la regeneración del sistema playa-duna y la remodelación de nueve espigones para reforzar la protección frente a temporales y garantizar el uso adecuado de la playa.

Un problema estructural sin resolver

En una nota, el alcalde almonteño ha señalado que el problema “no es nuevo” y que la situación actual “es consecuencia directa de no haber actuado a tiempo”. “Estamos viendo una vez más los destrozos que está causando el mar en el paseo marítimo porque no había arena suficiente para protegerlo. La infraestructura se nos ha venido abajo”, ha afirmado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Almonte va a iniciar una obra de emergencia con una inversión superior a los 800.000 euros, que permitirá reparar parte de los daños ocasionados. No obstante, el regidor ha advertido de que esta actuación municipal “no será suficiente para solucionar el problema en su totalidad”. “Vamos a poder arreglar una parte, pero otra no”, ha explicado.

"Petición ignorada" al Ministerio

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento solicitó previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, que actuara de manera preventiva para frenar el avance del deterioro del litoral. “Sin embargo, dicha intervención no se produjo. Pedimos que se arropara esta zona para evitar que el desastre siguiera avanzando, pero no se ha hecho así, y aquí tenemos el problema”, ha lamentado.

Por ello, el Ayuntamiento de Almonte volverá a dirigirse a la Subdelegación del Gobierno y al propio Ministerio para insistir en “la necesidad de que el Estado auxilie al Consistorio”, tal y como se ha hecho en otras ocasiones y en otras playas del litoral. El alcalde ha subrayado que “no es admisible escudarse en la Ley de Costas”, ya que actuaciones similares se han llevado a cabo anteriormente tanto en Matalascañas como en otros puntos del litoral español, especialmente cuando los daños afectan al dominio público marítimo-terrestre.

Doñana y el valor turístico de la playa

Bella ha afirmado que “no hay excusa” y considera que el Ministerio “debe tomar nota de la gravedad de la situación”. “Esta es la playa de Doñana, la playa principal y uno de los activos turísticos fundamentales de esta comarca. Si tanto nos importa Doñana, también nos tiene que importar el bienestar de las personas que viven en su entorno”, ha afirmado.

El alcalde ha destacado además el impacto económico y social que esta situación está generando, “especialmente sobre el empleo”. “Esto ha tenido repercusión en muchísimos puestos de trabajo que se generan cada verano y a lo largo de toda la temporada turística. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta”, ha añadido.

Llamamiento a una respuesta urgente

Finalmente, Francisco Bella ha apelado a “la sensibilidad institucional” y ha pedido “que se deje a un lado el debate político” para centrarse en una respuesta eficaz. “Estamos ante un problema institucional, un desastre provocado por no haber actuado con diligencia durante los últimos ocho años. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente remediar esta situación”, ha aseverado.

El alcalde ha concluido reclamando “una actuación inmediata”, con el objetivo de garantizar que, en la próxima temporada turística, Matalascañas cuente con infraestructuras en condiciones, tanto para los visitantes como para las empresas y profesionales que dependen de la actividad turística y necesitan una adecuada promoción y funcionamiento de la playa.