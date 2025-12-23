Operación Rapax
Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas
Los detenidos habrían creado un entramado mercantil con más de quince empresas para blanquear el dinero defraudado a través de préstamos Reindus
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el marco de la denominada Operación Rapax, una actuación que ha permitido desarticular una presunta organización criminal dedicada al fraude de subvenciones públicas y al blanqueo de capitales. El entramado habría defraudado cerca de siete millones de euros a través de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus).
La investigación, desarrollada por agentes especializados en delitos económicos y blanqueo de capitales en Sevilla, se inició tras una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos concedidos a través de este programa público. Según las pesquisas, la cuantía defraudada ascendía a casi siete millones de euros.
Documentación falsa y proyectos inexistentes
Los préstamos se solicitaron mediante dos expedientes independientes, presentados a nombre de dos sociedades distintas. Sin embargo, la investigación policial permitió comprobar que ambas empresas estaban interconectadas y actuaban de manera coordinada. Para obtener los fondos, los responsables habrían aportado documentación falsa, simulando inversiones y operaciones industriales que nunca llegaron a ejecutarse.
Una vez abonadas las ayudas públicas, los detenidos presuntamente crearon un complejo entramado mercantil y societario, integrado por más de quince empresas, tanto nacionales como internacionales. Este entramado llevó a los investigadores a seguir el rastro del dinero hasta países como Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, con el objetivo de desviar los fondos y dotarlos de una apariencia de legalidad.
Bloqueo de cuentas y registros en Cádiz
Tras obtener las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes procedieron al bloqueo de 48 cuentas bancarias vinculadas a la trama y llevaron a cabo tres registros en la provincia de Cádiz, concretamente en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María.
Durante los registros se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación, que se encuentra actualmente en fase de análisis por parte de los investigadores.
Cinco detenidos y una investigación abierta
Entre los arrestados se encuentran los principales cabecillas de la organización, así como tres familiares que presuntamente actuaban como testaferros para ocultar el origen y destino de los fondos. En total, cinco personas han sido detenidas y ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones o detenciones relacionadas con este fraude millonario a las arcas públicas.
