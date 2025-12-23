Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el marco de la denominada Operación Rapax, una actuación que ha permitido desarticular una presunta organización criminal dedicada al fraude de subvenciones públicas y al blanqueo de capitales. El entramado habría defraudado cerca de siete millones de euros a través de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus).

La investigación, desarrollada por agentes especializados en delitos económicos y blanqueo de capitales en Sevilla, se inició tras una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos concedidos a través de este programa público. Según las pesquisas, la cuantía defraudada ascendía a casi siete millones de euros.

Documentación falsa y proyectos inexistentes

Los préstamos se solicitaron mediante dos expedientes independientes, presentados a nombre de dos sociedades distintas. Sin embargo, la investigación policial permitió comprobar que ambas empresas estaban interconectadas y actuaban de manera coordinada. Para obtener los fondos, los responsables habrían aportado documentación falsa, simulando inversiones y operaciones industriales que nunca llegaron a ejecutarse.

Una vez abonadas las ayudas públicas, los detenidos presuntamente crearon un complejo entramado mercantil y societario, integrado por más de quince empresas, tanto nacionales como internacionales. Este entramado llevó a los investigadores a seguir el rastro del dinero hasta países como Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, con el objetivo de desviar los fondos y dotarlos de una apariencia de legalidad.

Bloqueo de cuentas y registros en Cádiz

Tras obtener las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes procedieron al bloqueo de 48 cuentas bancarias vinculadas a la trama y llevaron a cabo tres registros en la provincia de Cádiz, concretamente en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María.

Durante los registros se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación, que se encuentra actualmente en fase de análisis por parte de los investigadores.

Cinco detenidos y una investigación abierta

Entre los arrestados se encuentran los principales cabecillas de la organización, así como tres familiares que presuntamente actuaban como testaferros para ocultar el origen y destino de los fondos. En total, cinco personas han sido detenidas y ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones o detenciones relacionadas con este fraude millonario a las arcas públicas.