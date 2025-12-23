Cuatro investigados por el incendio de una embarcación dedicada al petaqueo en la ría de Punta Umbría

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas como presuntos autores de un delito de estragos y daños tras una explosión registrada en una embarcación en la ría de Punta Umbría, un suceso que derivó en un grave incendio marítimo con importantes consecuencias personales y materiales.

Explosión en la ría de Punta Umbría

Los hechos sucedieron el pasado 8 de noviembre sobre las 05:30 horas, cuando se produjo el incendio de una embarcación en la ría de Punta Umbría, resultando gravemente heridos (con quemaduras y fracturas) dos tripulantes. Las llamas llegaron a afectar a otras cinco embarcaciones que se encontraban fondeadas en el mismo lugar, provocándoles daños materiales valorados en 82.000 euros.

Tras las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer lo sucedido, se pudo averiguar que la embarcación transportaba una gran cantidad de garrafas con combustible, utilizadas habitualmente para el abastecimiento de narcolanchas, las cuales pudieron arder debido a una chispa del motor, provocando la explosión.

Investigación de los implicados

Por ello, tras recabar suficientes indicios, se ha procedido a la investigación de cuatro varones, vecinos de la localidad, por su implicación en estos hechos. Dos de ellos eran los tripulantes heridos, mientras que los otros dos habrían colaborado en el repostaje de las garrafas de gasolina en una gasolinera, así como en su almacenaje en un local sin actividad y su posterior traslado a la embarcación siniestrada.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Punta Umbría.

Diligencias abiertas

Las diligencias continúan abiertas, ya que no se descarta que puedan existir más personas implicadas en estos hechos.

Desde la Guardia Civil se alerta de que este tipo de combustible es altamente inflamable y que, si no se adoptan las medidas de seguridad adecuadas para su almacenamiento y transporte, puede suponer un grave peligro para las personas, con riesgo de incendio, explosión y problemas de salud derivados de los vapores tóxicos que emanan estos carburantes.