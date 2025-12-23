ERE de Telefónica en Andalucía: Sevilla y Málaga concentran la mayoría de los despidos

Las provincias de Sevilla y Málaga concentran casi el 72% de los trabajadores andaluces que podrían acogerse de manera voluntaria al expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica, que afecta en Andalucía a 661 empleados, según los datos facilitados por el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Ángel Ojeda, a Europa Press.

En concreto, 319 trabajadores en Sevilla y 158 en Málaga cumplen los requisitos de edad y condiciones laborales para solicitar su salida, lo que suma 477 personas de un total de 661 potencialmente afectadas en Andalucía, sobre una plantilla regional de 1.259 empleados. No obstante, el sindicato CCOO ha subrayado que se trata de personal que puede acogerse al proceso, sin que exista aún confirmación sobre cuántos lo harán finalmente.

Impacto en Andalucía

Aunque Sevilla y Málaga concentran el mayor número absoluto de trabajadores que podrían acogerse a este ERE de Telefónica, el impacto relativo del proceso es más intenso en provincias con plantillas más reducidas. En este sentido, en Sevilla, 319 de los 657 empleados cumplen los requisitos, lo que supone casi el 49% de la plantilla, mientras que en Málaga, la cifra asciende a 158 de 261 trabajadores, en torno al 60%.

No obstante, el porcentaje se eleva aún más en provincias como Jaén, donde 21 de los 31 empleados podrían acogerse al ERE, lo que representa casi el 68% de la plantilla, o Córdoba, con 45 posibles salidas de un total de 75 trabajadores, un 60%.

En Cádiz, el proceso alcanza a 44 de 79 empleados, algo más del 55%, mientras que en Huelva afecta potencialmente a 23 de 38, en torno al 61%.

En otras provincias, aunque el número absoluto es menor, el impacto porcentual también resulta significativo, como en Almería, con 19 de 38 trabajadores (el 50%), o en Granada, donde 32 de los 80 empleados cumplen las condiciones para acogerse al ERE de Telefónica, el 40% de la plantilla.

Peso de Andalucía en el ERE nacional de Telefónica

En comparación con el conjunto de España, Andalucía concentra entre el 12 y el 15% de los trabajadores que podrían acogerse al ERE, en función del volumen final de salidas. En concreto, los 661 empleados andaluces que cumplen los requisitos suponen en torno al 14,6% del mínimo nacional previsto de 4.525 salidas, y alrededor del 12% si se alcanzan las 5.500 bajas estimadas por Telefónica.

5.500 personas a nivel nacional

En este sentido, a nivel nacional Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a siete sociedades del grupo y en el que, según las estimaciones de la empresa, saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos), según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para las sociedades de Telefónica España y Movistar Plus+, la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para las unidades corporativas —conocidas como GBU's— serán 200 millones de euros.

No obstante, el impacto en la generación de caja del ERE, que se ha firmado este lunes con los sindicatos, será positivo desde 2026, al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026.

En caso de que se cumplan las estimaciones de Telefónica en cuanto al volumen de salidas, el coste por trabajador se situará, en promedio, en casi 455.000 euros, un 20% más que los 380.000 euros del ERE anterior, que se cerró en enero de 2024.

Cabe señalar que el mínimo de salidas será de 4.525 y que el máximo dependerá de la cantidad de adhesiones voluntarias que se produzcan al final.

El anterior ERE de Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al inicio de las negociaciones) y el coste se situó en 1.300 millones de euros (antes de impuestos), en torno a la mitad que el coste del nuevo ERE.

Asimismo, el ahorro promedio anual para la empresa en el ERE firmado este lunes se sitúa en unos 600 millones de euros a partir de 2028, más del doble en comparación con los 285 millones de euros anuales del proceso de despido colectivo anterior.

Un mínimo de 4.525 salidas

Telefónica y los sindicatos han firmado este lunes los acuerdos para los expedientes que afectarán a siete filiales del grupo, aunque en el último momento se ha reducido la afectación en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. (sociedades conocidas como las GBU's), por lo que el volumen mínimo de salidas se ha reducido a 4.525 personas.

El proceso de solicitud de adhesión voluntaria al ERE arrancará el próximo 29 de diciembre para las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones— y se extenderá hasta el 26 de enero.

El plazo también se abrirá el 29 de diciembre para las GBU's, pero terminará el 29 de enero, mientras que en Movistar+ el periodo comenzará el 7 de enero y acabará el 6 de febrero.

En cuanto al desglose de la afectación del ERE, en el caso de las filiales del CEV se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (el 20% de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% de 1.118 efectivos), lo que suma 3.765 bajas.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por 5.040 salidas, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040, ligada al volumen de adhesiones voluntarias, que se conocerá en febrero.

Esto implica que, si hubiese 3.765 adhesiones, no habría más salidas, mientras que incluso con 5.300 solicitudes, el máximo seguiría siendo de 5.040 bajas.

Asimismo, si se registrasen solo 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas hasta alcanzar el umbral de 3.765, que marca el límite mínimo del ERE del CEV.

Condiciones económicas del ERE

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa contempla distintos tramos de renta. Los nacidos entre 1969 y 1971 percibirán el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% a partir de entonces, con la excepción de Movistar+, donde no entran los nacidos en 1971.

Los nacidos entre 1965 y 1968 recibirán un 62% hasta los 63 años y un 34% después, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes serán del 52% hasta los 63 años y del 35% posteriormente.

Respecto a los requisitos de adhesión voluntaria al ERE, en las filiales del CEV se exigen 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las GBU's se requieren 13 años, con un procedimiento que se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de las GBU's, se incluyen primas de voluntariedad en función de la antigüedad, que oscilan entre 5.000 y 18.000 euros, el doble que lo planteado inicialmente.

En concreto, serán 5.000 euros para menos de 8 años; 7.000 euros entre 8 y 12 años; 9.000 euros entre 12 y 16 años; 12.000 euros entre 16 y 20 años; 15.000 euros entre 20 y 24 años; y 18.000 euros para quienes superen los 24 años de antigüedad.