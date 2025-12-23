La gripe estalla en Andalucía a las puertas de la Navidad: doble de casos en solo una semana

Llegan días de abrazos, besos y cenas familiares, pero desde la Junta de Andalucía alertan a la población. En la última semana, se ha duplicado la incidencia de la gripe en la comunidad autónoma y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido a la ciudadanía que tenga cuidado con niños y mayores, "vulnerables ante la gripe".

"En la última semana hemos pasado de 38,1 casos del 8 de diciembre a 79 casos por cada 100.000 habitantes", ha lamentado el consejero de Sanidad, que ha asegurado que es un "dato preocupante". Así, ha llamado a la "responsabilidad de manera muy superior por las fechas". La comunidad autónoma se encuentra en un "momento de pico" y la Junta teme que las reuniones familiares eleven las cifras.

La Consejería ya recomienda el uso de mascarilla en los centros sanitarios y hospitalarios, en algunos de los cuales, el uso de cubrebocas ya es obligatorio. "Tenemos una enorme oportunidad de protegernos y proteger a los seres queridos", ha insistido el dirigente popular. Con todo, ha recordado que el virus ha llegado antes este año, por lo que los expertos esperan que el final llegue antes de lo habitual.

La Junta potenciará los centros de vacunación

"Vamos con una vacunación muy superior a otros años", ha aplaudido Sanz. Según los datos de la Consejería de Sanidad, se ha previsto el aumento de la cobertura vacunal en los grupos de riesgo. Además, se ha movilizado a todos los profesionales sanitarios, colegios de profesionales, asociaciones de pacientes y personas mayores para garantizar la amplia vacunación.

Pese a todo, en Sanidad son positivos ante la evolución de la epidemia en la comunidad autónoma. "A partir de enero puede terminar el riesgo", ha subrayado Sanz. Hasta el 8 de enero se mantendrá la orden vigente. Desde ese momento, la Consejería estudiará la situación de índice gripal para extender o no la orden. Aun así, tras las vacaciones se retomarán los miércoles sin cita.

El consejero ha aplaudido la estrategia de "potenciar este gesto de llevar la enfermería a la calle, centros comerciales, plazas de abastos...", una medida que seguirán impulsando desde Sanidad. Hasta ahora se han vacunado de gripe 1,86 millones de andaluces y de covid 763.899, entre los que se encuentran el 94,6% de los lactantes. "Avanzamos, pero queda una parte de la población", ha señalado el dirigente popular.

Por provincias, en Almería se han vacunado 150.200 personas de gripe y 54.030 frente a la covid; en Cádiz, 234.243 y 92.812, respectivamente; en Córdoba, 197.618 de gripe y 76.156 de covid; en Granada, 230.706 de gripe y 93.374 de covid; en Huelva, 103.133 y 42.232; en Jaén 174.212 y 61.966; en Málaga, 335.459 y 137.072; y en Sevilla, se han administrado 436.560 dosis de vacuna antigripal y 206.257 de covid.