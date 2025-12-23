¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores

Los embalses andaluces encaran el inicio de la primavera con cifras al alza y un notable respiro hídrico: almacenan 5.668 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que equivale al 47,45 % de su capacidad total, tras sumar 164 hm³ más en solo una semana, un incremento del 1,37 % que confirma la tendencia positiva en las reservas de agua en Andalucía.

En comparación con la misma semana del año pasado, los embalses cuentan con 1.556 hm³ más, ya que entonces almacenaban 4.112 hm³ (34,42 %). También superan la media de los últimos diez años, situada en 4.784 hm³ (40,05 %), con 884 hm³ adicionales.

Cuenca del Guadalquivir, la más voluminosa

En cuanto a las demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir alcanza los 3.677 hm³, el 45,76 % de su capacidad total, y respecto a la semana anterior ha experimentado un incremento de 69 hm³ (+0,86 %).

Si se compara con la misma semana de 2024, esta demarcación registra 853 hm³ más embalsados, ya que los recursos almacenados en ese momento eran 2.824 hm³, y en relación con la media de los últimos diez años (3.049 hm³, un 37,94 %), hay 628 hm³ más.

Cuencas Mediterráneas Andaluzas

El agua embalsada en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas asciende a 515 hm³, lo que representa el 44,67 % de su capacidad total de almacenamiento (1.152,83 hm³).

Respecto a la pasada semana se ha producido un incremento de 10 hm³, lo que representa una subida del 0,87 %. Si se compara con las mismas fechas de 2024, hay 171 hm³ más, ya que entonces los recursos almacenados eran 344 hm³ (30,07 %).

En relación con la media de los últimos diez años, existen 52 hm³ más, con una media de 463 hm³ (40,47 %).

Guadalete-Barbate

El agua embalsada en la demarcación Guadalete-Barbate, con una capacidad total de 1.651 hm³, asciende a 723 hm³ (43,79 %).

Se ha producido un incremento de 24 hm³ en la última semana (+1,45 %) y, al comparar este volumen con el disponible durante la misma semana de 2024, cuando los recursos almacenados eran 469 hm³ (28,41 %), existen 254 hm³ más. En relación con la media de los últimos diez años (678 hm³, un 41,07 %), hay 45 hm³ más.

Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, la más llena

La demarcación del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 753 hm³, un volumen que representa el 67,53 % de su capacidad total de almacenamiento, que asciende a 1.114,95 hm³.

Con respecto a la semana anterior se ha producido un incremento de 61 hm³ (5,47 %). Si se compara con el volumen disponible en 2024 en las mismas fechas, hay 278 hm³ más, y en relación con la media de los últimos ocho años (594 hm³, un 53,28 %), hay 159 hm³ más.

Nueva EDAR en Cantoria (Almería)

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha sido informado de la firma del contrato para la ejecución de la obra de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y el colector general de Cantoria, en Almería, por un importe de 3.370.661,70 euros, que beneficiará a una población máxima de 3.884 habitantes.

Esta actuación, declarada de interés general de la comunidad en 2010, beneficiará al núcleo principal de Cantoria y al núcleo de El Llano.

La actual depuradora de Cantoria, que data de 2003, está situada al noroeste del casco histórico y cuenta con un sistema de tratamiento obsoleto, incompleto y con un mantenimiento muy deficiente, por lo que las aguas residuales no se depuran adecuadamente.