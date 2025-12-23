Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente corta la línea Huelva-Niebla y afecta a los trenes Huelva-Sevilla

Un accidente en un punto no autorizado de paso interrumpe la circulación de trenes entre Huelva y Niebla, según informan fuentes ferroviarias

La circulación de trenes entre Huelva y Niebla permanece interrumpida debido a un accidente que ha afectado a una persona en un punto no autorizado de paso, según han informado fuentes ferroviarias.

Esta incidencia está afectando también a los servicios ferroviarios que conectan Huelva y Sevilla, provocando interrupciones y posibles retrasos mientras se desarrollan las actuaciones necesarias en el lugar del suceso.

Por el momento, no se ha facilitado una previsión sobre la reanudación del tráfico ferroviario. Personal de emergencias y técnicos trabajan en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible.

