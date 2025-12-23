Un accidente corta la línea Huelva-Niebla y afecta a los trenes Huelva-Sevilla
Un accidente en un punto no autorizado de paso interrumpe la circulación de trenes entre Huelva y Niebla, según informan fuentes ferroviarias
La circulación de trenes entre Huelva y Niebla permanece interrumpida debido a un accidente que ha afectado a una persona en un punto no autorizado de paso, según han informado fuentes ferroviarias.
Esta incidencia está afectando también a los servicios ferroviarios que conectan Huelva y Sevilla, provocando interrupciones y posibles retrasos mientras se desarrollan las actuaciones necesarias en el lugar del suceso.
Por el momento, no se ha facilitado una previsión sobre la reanudación del tráfico ferroviario. Personal de emergencias y técnicos trabajan en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible.
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
- Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet
- Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
- Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos