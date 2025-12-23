La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

La Junta de Andalucía ha concedido subvenciones por un importe total de 432.055 euros para impulsar 31 proyectos de turismo cinegético y de actividades vinculadas al campo bravo correspondientes al ejercicio 2025, con especial incidencia en el medio rural y en los destinos de interior de la comunidad.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de estas ayudas, gestionadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que se enmarcan en las competencias autonómicas en materia turística y se alinean con los objetivos del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027, orientado a un modelo de desarrollo equilibrado y diversificado.

El turismo cinegético y las actividades relacionadas con el campo bravo constituyen segmentos con un notable potencial para reforzar la oferta turística del interior, contribuir a la desestacionalización de la demanda y favorecer una distribución más equilibrada de los flujos turísticos en el territorio andaluz.

Los proyectos subvencionados incluyen actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y equipamientos asociados a la actividad cinegética, la adecuación de espacios para la acogida de visitantes y el impulso de iniciativas de promoción, comercialización y digitalización de la oferta turística. Asimismo, se contemplan acciones orientadas a la diversificación de productos, la organización de visitas y eventos especializados y la participación en ferias del sector.

La convocatoria favorece también la profesionalización y modernización de empresas y entidades vinculadas a estos ámbitos, reforzando su integración en la oferta turística andaluza y contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios y su capacidad de atracción.

Con este programa de ayudas, la Junta de Andalucía impulsa la puesta en valor de recursos singulares del interior de la comunidad, fomenta la actividad económica y el empleo en el medio rural y respalda un modelo de turismo respetuoso con el entorno natural y cultural, vinculado a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible de los territorios.