Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta Sevilla FCAviso nieve AndalucíaDon Omar en SevillaFuncionarios andalucesAccidente TussamColegio Entrenúcleos
instagramlinkedin

Andalucía

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

Los proyectos subvencionados incluyen actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y equipamientos asociados a la actividad cinegética

Archivo. Ciervos en Aldea Quemada (Jaén)

Archivo. Ciervos en Aldea Quemada (Jaén) / JOSÉ MANUEL PEDROSA / EFE

El Correo

La Junta de Andalucía ha concedido subvenciones por un importe total de 432.055 euros para impulsar 31 proyectos de turismo cinegético y de actividades vinculadas al campo bravo correspondientes al ejercicio 2025, con especial incidencia en el medio rural y en los destinos de interior de la comunidad.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de estas ayudas, gestionadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que se enmarcan en las competencias autonómicas en materia turística y se alinean con los objetivos del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027, orientado a un modelo de desarrollo equilibrado y diversificado.

El turismo cinegético y las actividades relacionadas con el campo bravo constituyen segmentos con un notable potencial para reforzar la oferta turística del interior, contribuir a la desestacionalización de la demanda y favorecer una distribución más equilibrada de los flujos turísticos en el territorio andaluz.

Los proyectos subvencionados incluyen actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y equipamientos asociados a la actividad cinegética, la adecuación de espacios para la acogida de visitantes y el impulso de iniciativas de promoción, comercialización y digitalización de la oferta turística. Asimismo, se contemplan acciones orientadas a la diversificación de productos, la organización de visitas y eventos especializados y la participación en ferias del sector.

La convocatoria favorece también la profesionalización y modernización de empresas y entidades vinculadas a estos ámbitos, reforzando su integración en la oferta turística andaluza y contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios y su capacidad de atracción.

Con este programa de ayudas, la Junta de Andalucía impulsa la puesta en valor de recursos singulares del interior de la comunidad, fomenta la actividad económica y el empleo en el medio rural y respalda un modelo de turismo respetuoso con el entorno natural y cultural, vinculado a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible de los territorios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
  2. AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
  3. Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
  4. El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
  5. Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
  6. La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
  7. Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet
  8. Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos

El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

La gripe estalla en Andalucía a las puertas de la Navidad: doble de casos en solo una semana

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

30.000 sanitarios fijos antes de que termine 2026: la Junta refuerza la plantilla de Sanidad con una "oferta histórica"

Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte

Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas

Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas

CTA se consolida como socio estratégico en proyectos europeos

CTA se consolida como socio estratégico en proyectos europeos
Tracking Pixel Contents