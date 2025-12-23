Andalucía
La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros
Los proyectos subvencionados incluyen actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y equipamientos asociados a la actividad cinegética
El Correo
La Junta de Andalucía ha concedido subvenciones por un importe total de 432.055 euros para impulsar 31 proyectos de turismo cinegético y de actividades vinculadas al campo bravo correspondientes al ejercicio 2025, con especial incidencia en el medio rural y en los destinos de interior de la comunidad.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de estas ayudas, gestionadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que se enmarcan en las competencias autonómicas en materia turística y se alinean con los objetivos del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027, orientado a un modelo de desarrollo equilibrado y diversificado.
El turismo cinegético y las actividades relacionadas con el campo bravo constituyen segmentos con un notable potencial para reforzar la oferta turística del interior, contribuir a la desestacionalización de la demanda y favorecer una distribución más equilibrada de los flujos turísticos en el territorio andaluz.
Los proyectos subvencionados incluyen actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y equipamientos asociados a la actividad cinegética, la adecuación de espacios para la acogida de visitantes y el impulso de iniciativas de promoción, comercialización y digitalización de la oferta turística. Asimismo, se contemplan acciones orientadas a la diversificación de productos, la organización de visitas y eventos especializados y la participación en ferias del sector.
La convocatoria favorece también la profesionalización y modernización de empresas y entidades vinculadas a estos ámbitos, reforzando su integración en la oferta turística andaluza y contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios y su capacidad de atracción.
Con este programa de ayudas, la Junta de Andalucía impulsa la puesta en valor de recursos singulares del interior de la comunidad, fomenta la actividad económica y el empleo en el medio rural y respalda un modelo de turismo respetuoso con el entorno natural y cultural, vinculado a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible de los territorios.
- Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
- Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet
- Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos