El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha difundido este lunes una nueva actualización de sus series de financiación homogénea de las comunidades de régimen común. En este documento se aprecia que el sistema ha ido cambiando de forma desigual a lo largo de los últimos veinte años, ya que ha resultado más ventajoso para territorios insulares y de menor tamaño, mientras ha supuesto un perjuicio para autonomías con fuerte incremento de población, como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana.

Fedea publica la actualización de sus series de financiación homogénea de las comunidades autónomas de régimen común. Estas series, elaboradas por Angel de la Fuente, director de Fedea, doctor en Ciencias Económicas y uno de los más prestigiosos expertos de nuestro país sobre esta materia, intentan aproximar, mejor que los datos oficiales de financiación normativa, los recursos que el sistema de financiación autonómica proporciona a las comunidades de régimen común para financiar las competencias comunes a todas ellas, calculados a igual esfuerzo fiscal (esto es, aplicando una escala tributaria común en todos los impuestos cedidos con capacidad normativa).

Brecha en la financiación por habitante

Este análisis, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, recopila y ordena diversos datos sobre la financiación autonómica con la intención de que esta información “resulte de utilidad” en el debate abierto sobre la reforma del modelo de financiación.

En este marco, el responsable de Fedea estudia la trayectoria del índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado entre 2002 y 2023, último ejercicio para el que se dispone de cifras completas.

De la evolución de este indicador se desprende que el sistema de financiación autonómica ha generado diferencias notables entre territorios, de forma que algunas comunidades han ganado terreno frente a otras en términos de recursos por habitante ajustado.

Las más beneficiadas y las más perjudicadas

Entre las autonomías que más han escalado posiciones en financiación por habitante ajustado destacan Baleares (+20,9), con un avance muy acusado y claramente superior al del resto, así como Canarias (+5,4) y Extremadura (+5,1), que refuerzan su nivel de recursos en comparación con sus necesidades derivadas de la población. A cierta distancia, Cantabria (+3,3) y Cataluña (+2,4) consolidan incrementos de carácter moderado.

En el extremo opuesto figuran Andalucía (-4,8), que es la más afectada si se atiende al volumen de población implicada; La Rioja (-4,1) y Aragón (-4), con retrocesos destacados; junto con Murcia (-3,2) y Castilla-La Mancha (-1,7). La Comunidad Valenciana (-1,3) mantiene, además, una situación estructuralmente desfavorable en el reparto de la financiación.