Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta Sevilla FCAviso nieve AndalucíaDon Omar en SevillaFuncionarios andalucesAccidente TussamColegio Entrenúcleos
instagramlinkedin

NAVIDAD

Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: "Sé tu mejor versión (todo el año)"

El presidente de la Junta de Andalucía anima a mantener siempre el espíritu de estas fiestas

Juanma Moreno, por partida doble, en su felicitación de Navidad.

Juanma Moreno, por partida doble, en su felicitación de Navidad. / REDES SOCIALES

María Roso

"Dos baltasares, el doble de magia", en un guiño a su participación en la Cabalgata de Reyes de Sevilla este año, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido su felicitación de Navidad a todos los andaluces con un mensaje: "Esta Navidad, sé tu mejor versión".

En el vídeo, de estampa muy navideña, los protagonistas reciben la visita de su doble navideño con motivo de las celebraciones de estas fechas. "Cada Navidad recibimos la visita de alguien muy especial: nuestro 'yo' navideño", comienza la narración en la que se muestra a personas con poco espíritu navideño recobrar el ánimo para vivir estas fiestas de otra manera. "Lo importante no es con quién estás de acuerdo, sino a quién tienes cerca", continúa.

Noticias relacionadas y más

Todos se reúnen en torno al belén comunitario del barrio y en esa escena aparece el presidente de la Junta de Andalucía, también en sus dos versiones, que incorpora al nacimiento un nuevo rey Baltasar. "Este es nuestro propósito para estas fiestas. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchase nunca?".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
  2. AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
  3. Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
  4. El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
  5. Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
  6. La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
  7. Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet
  8. Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos

Adiós a Clic Salud: los andaluces podrán sacar medicamentos con su móvil en 2026

Adiós a Clic Salud: los andaluces podrán sacar medicamentos con su móvil en 2026

Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: "Sé tu mejor versión (todo el año)"

Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: "Sé tu mejor versión (todo el año)"

El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

La gripe estalla en Andalucía a las puertas de la Navidad: doble de casos en solo una semana

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

30.000 sanitarios fijos antes de que termine 2026: la Junta refuerza la plantilla de Sanidad con una "oferta histórica"

Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte

Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
Tracking Pixel Contents