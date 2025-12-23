Aquí nevará en Andalucía en Nochebuena y Navidad: Aemet anuncia la llegada de aire frío polar

Sigue el frío en Andalucía y España para la Nochebuena y Navidad, 24 y 25 de diciembre, y Aemet además ha anunciado entre los días 24 al 26 de diciembre la entrada de una masa de aire frío polar continental en la península, que irá afectando progresivamente a todo el territorio, también a Andalucía con mínimas en varias provincias en torno a los cero grados a partir del día 26 de diciembre.

En cuanto a las posibilidades de nieve en Nochebuena y Navidad, las nevadas se circunscriben a las provincias de Granada, además de una pequeña parte de Jaén y Almería. Si hablamos de porcentajes Granada se lleva la palma con probabilidades del 60% y hasta el 80% de nevadas en Jerez del Marquesado, Diezma, Trevélez, Bérchules o Dólar; ya después en torno al 20 y 40 % se encuentran muchos puntos de la provincia tanto el día 24 como el 25. En cuanto a Almería se mueven en torno al 40% de probabilidad de caída de nieve en Abla, Láujar de Andarax, Serón, Trevélez o Fiñana. En Jaén destacan entre el 40% y 50% Valdepeñas de Jaén, Cambil y Huelma.

La masa de aire frío polar que entrará en los próximos días afectará a Andalucía con mínimas muy bajas desde el 26 de diciembre en adelante. Destacan -1 grado en Granada; 1 grado en Jaén y Córdoba; o 2 grados en Sevilla.

El tiempo en Nochebuena y Navidad en Andalucía

El 24 de diciembre se esperan en Andalucía cielos nubosos con lluvias dispersas, que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas en el litoral mediterráneo, sobre todo durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará entre 1.200 y 1.400 metros, con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con descensos locales, aunque las máximas tenderán a subir en el interior oriental. Los vientos serán flojos de componente norte, con dirección variable y algunos intervalos moderados en el litoral.

En cuento al día de Navidad en Andalucía, 25 de diciembre, se prevén intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo y en el noreste de la comunidad. Habrá heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas presentarán pocos cambios, con ascensos locales. Los vientos serán flojos y variables, algo más intensos en el litoral mediterráneo.

Cómo estará el tiempo del 24 al 26 de diciembre: llega el frío polar

Según informa Aemet en su predicción para la Península e islas, se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea que junto al anticiclón en el Atlántico introducirá por el norte una nueva masa de aire frío polar continental y se extenderá al resto del territorio en los siguientes días. Por tanto, se producirá un descenso de las temperaturas con heladas en amplias zonas del interior peninsular con mínimas que podrían quedar por debajo de -6°C en áreas de montaña y zonas aledañas.

Por otro lado, se espera un ambiente inestable en el área mediterránea y noreste peninsular, con precipitaciones localmente persistentes y/o fuertes y ocasionalmente con tormenta, y en el área cantábrica con precipitaciones menos intensas. La cota de nieve bajará hasta situarse entre 400-800 m en el norte peninsular, más baja hacia el oeste, con los mayores acumulados previstos en el entono de Pirineos y en menor medida en zonas de la Cordillera Cantábrica. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el resto peninsular. Vientos flojos a moderado predominando la componente norte. En Canarias intervalos nubosos con precipitaciones más probables en el norte de las islas, con pocos cambios en las temperaturas y vientos moderados de componente norte.