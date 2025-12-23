Rectificación de Marcos Borrego a la noticia "Un dirigente del PP presionó a una exconcejala para que firmara que sufría trastorno mental para defender al alcalde de Algeciras de acoso sexual"

En relación con el párrafo transcrito de la Noticia, se indican a continuación observaciones de detalle sobre la información y hechos inexactos contenidos, y que precisan rectificación:

D. Marcos Borrego ejerce la profesión de abogado en ejercicio, estando colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Con independencia de ello, D. Marcos Borrego es miembro de la ejecutiva provincial del Partido Popular en Málaga, no ostentando cargo político relevante alguno, ni es cargo electo, portavoz o representante institucional.

La reunión se celebró entre la Sra. Ruiz, D. Marcos Borrego en su calidad de abogado colaborador de la defensa del Alcalde y del Partido Popular de Algeciras y una tercera persona. En dicha reunión se trató de una carta y un correo electrónico que la exconcejala había enviado al alcalde en octubre de 2023, donde, tras manifestar que había estado sometida a tratamiento médico, le solicitaba perdón por haber efectuado declaraciones a la prensa manifestando que tenía "sucesos que narrar acaecidos durante mi etapa como concejal", los cuales nunca existieron, y ello impulsada por terceras personas que "se aprovecharon de mí, de mi debilidad y de mi desesperación en la que yo me encontraba, y con el único objetivo de que yo siguiera lanzando insultos y dañando la imagen pública como alcaldable de D. José Ignacio Landaluce, para sacar rédito en las futuras elecciones municipales".

Y el motivo de tal reunión no fue otro que la exconcejala expusiera en un acta notarial los mismos hechos que la misma había reconocido en el correo antes citado, la cual habría de utilizarse en defensa de D. José Ignacio Landaluce, caso de que, en base a las infundadas e inciertas manifestaciones efectuadas por la exconcejala a aquellas personas que, según ella misma, se aprovecharon de ella, iniciaran acciones penales. En dicha reunión, por D. Marcos Borrego se le entregó un borrador, sin que en ningún momento se dijera que lo firmara, ya que el otorgamiento de un documento de este tipo debe ser realizado personalmente por la declarante ante notario, si bien ella manifestó que había partes que no le parecían correctas. Por parte del letrado D. Marcos Borrego se le solicitó encarecidamente a la exconcejala que, con carácter previo a cualquier otorgamiento del acta notarial cuyo borrador se le entregó, debía consultar la cuestión con sus propios abogados, a fin de que, conjuntamente con ellos, valorase la situación y realizase la redacción que estimara más adecuada.

La grabación de la reunión que hubo de efectuarse por la exconcejala fue desconocida e inconsentida por D. Marcos Borrego, siendo así que, resultando la misma de una considerable extensión temporal, tan solo se han extraído mediante audio aproximadamente 20 segundos, efectuándose una interpretación parcial, interesada y errónea de la misma, para posteriormente publicar en ese mismo medio parte de la conversación, pero en formato escrito, para que tuviese la mayor repercusión la parte transcrita en audio. D. Marcos Borrego lamenta, al margen de la parcialidad y errores antes indicados, que El Correo de Andalucía se haya limitado exclusivamente a dar difusión a una mínima parte de la reunión en la que se produjo la inconsentida grabación, que resulta absolutamente contradicha con el verdadero sentido de la misma. Este actuar le está provocando a D. Marcos Borrego, en su calidad de profesional del derecho, un importante perjuicio, poniendo en peligro y afectando a su imagen y reputación.