El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

El espectáculo de luces y sonidos de la plaza de San Juan de Dios, uno de los principales atractivos navideños del centro de Cádiz, ha tenido que suspenderse de forma indefinida desde lunes, 22 de diciembre, tras el robo del material informático necesario para su funcionamiento.

El Ayuntamiento de Cádiz ha explicado en un comunicado que la caseta instalada en la propia plaza, donde se encontraba el equipamiento técnico, ha sido forzada para acceder a su interior y sustraer el material, por lo que el espectáculo no pudo desarrollarse con normalidad, ya desde el lunes.

La empresa responsable del montaje, Ximénez Iluminación, ha detallado que han robado del interior de la caseta tres de los cuatro ordenadores allí instalados, así como cuatro cargadores, elementos imprescindibles para el control del sistema de iluminación y de sonido.

El Ayuntamiento de Cádiz y la empresa adjudicataria han señalado que ya trabajan de forma coordinada para restablecer el espectáculo lo antes posible y minimizar las molestias a vecinos y visitantes.

El robo, que fue descubierto minutos antes de la primera sesión del espectáculo, provocó que centenares de personas se quedaran anoche aguardando hasta que el Ayuntamiento pudo dar aviso de la suspensión.