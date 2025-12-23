Sucesos
El vuelco de un tráiler en la A-4 causa importantes retenciones dirección Sevilla y Córdoba
El conductor ha podido salir por su propio pie, aunque ha solicitado asistencia sanitaria
Diario CÓRDOBA
El vuelco de un camión este martes en la Cuesta del Espino, en Córdoba capital, provoca importantes retenciones de tráfico, ya que la circulación ha quedado interrumpida y ha sido necesario establecer desvíos alternativos.
El accidente se ha producido en torno a las 16.00 horas, cuando un camión cargado de tomates ha volcado en la A-4, en el punto kilométrico 421, en sentido Córdoba, por causas que aún se desconocen. Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el conductor ha podido salir del vehículo por su propio pie y ha solicitado asistencia sanitaria, aunque finalmente no ha sido trasladado a ningún centro hospitalario.
El siniestro ha obligado a cortar la vía, lo que ha generado retenciones y ha forzado a desviar el tráfico por la N-331 y la A-45. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras para regular la circulación y proceder a la retirada del vehículo.
- Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
- Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet
- Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos