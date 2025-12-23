Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clic SaludAquí nevará AndalucíaColegio EntrenúcleosVenta Sevilla FCAccidente TussamCentros comerciales Navidad
instagramlinkedin

Sucesos

El vuelco de un tráiler en la A-4 causa importantes retenciones dirección Sevilla y Córdoba

El conductor ha podido salir por su propio pie, aunque ha solicitado asistencia sanitaria

Camion volcado en la Cuesta del Espino.

Camion volcado en la Cuesta del Espino. / Victor Castro

Diario CÓRDOBA

El vuelco de un camión este martes en la Cuesta del Espino, en Córdoba capital, provoca importantes retenciones de tráfico, ya que la circulación ha quedado interrumpida y ha sido necesario establecer desvíos alternativos.

El accidente se ha producido en torno a las 16.00 horas, cuando un camión cargado de tomates ha volcado en la A-4, en el punto kilométrico 421, en sentido Córdoba, por causas que aún se desconocen. Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el conductor ha podido salir del vehículo por su propio pie y ha solicitado asistencia sanitaria, aunque finalmente no ha sido trasladado a ningún centro hospitalario.

Camion volcado en la cuesta del espino

Retenciones en la Cuesta del Espino por el vuelco de un camión. / Victor Castro

El siniestro ha obligado a cortar la vía, lo que ha generado retenciones y ha forzado a desviar el tráfico por la N-331 y la A-45. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras para regular la circulación y proceder a la retirada del vehículo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
  2. AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
  3. Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
  4. El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
  5. Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
  6. La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
  7. Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet
  8. Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos

Aquí nevará en Andalucía en Nochebuena y Navidad: Aemet anuncia la llegada de aire frío polar

Aquí nevará en Andalucía en Nochebuena y Navidad: Aemet anuncia la llegada de aire frío polar

30.000 sanitarios fijos antes de que termine 2026: la Junta refuerza la plantilla de Sanidad con una "oferta histórica"

El vuelco de un tráiler en la A-4 causa importantes retenciones dirección Sevilla y Córdoba

El vuelco de un tráiler en la A-4 causa importantes retenciones dirección Sevilla y Córdoba

Adiós a Clic Salud: los andaluces podrán sacar medicamentos con su móvil en 2026

Adiós a Clic Salud: los andaluces podrán sacar medicamentos con su móvil en 2026

Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: "Sé tu mejor versión (todo el año)"

Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: "Sé tu mejor versión (todo el año)"

El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

El robo del material informático deja sin espectáculo de luces la Navidad de Cádiz

La gripe estalla en Andalucía a las puertas de la Navidad: doble de casos en solo una semana

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros

La Junta subvenciona 31 proyectos de turismo cinegético y del campo bravo con más de 432.000 euros
Tracking Pixel Contents