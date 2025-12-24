Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos en la tarde de este día 24 de diciembre avisos amarillos por lluvias en tres provincias andaluzas: Almería Granada y Málaga.

En la provincia almeriense la alerta de nivel amarillo por precipitaciones se ubica en toda la costa desde las 18.00 horas en adelante; en Granada también la costa está en alerta por lluvias hasta las 21.00 horas; y en Málaga la comarca de la Axarquía está afectada con aviso amarillo igualmente, también hasta las 21.00 horas.

Lo que prevé hoy Aemet en Andalucía

La previsión general de Aemet en Andalucía para este miércoles, 24 de diciembre, es de cielos nubosos con chubascos dispersos, que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser localmente fuertes en el litoral mediterráneo.

La cota de nieve se sitúa en 1200-1400 metros. Las temperaturas registran pocos cambios, localmente en descenso; y máximas en ascenso en el interior oriental. En cuanto a los vientos, serán flojos del norte; de dirección variable con intervalos moderados en el litoral.