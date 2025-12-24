La Guardia Civil alerta en Andalucía del fraude del "falso familiar" por WhatsApp
Aumentan las estafas por suplantación de familiares durante Navidad, según la Guardia Civil
La Guardia Civil de la Comandancia de Almería alertó los días 22 y 23 de diciembre de 2025 sobre varios casos de estafas detectados recientemente en la Alpujarra de Almería y en la cuenca del Almanzora, utilizando estos sucesos como ejemplo del repunte de fraudes durante fechas clave de gran movilidad.
Según ha detallado el instituto armado en una nota, estas fechas, debido al alto número de desplazamientos que se realizan, así como la información personal que los estafadores pueden obtener de sus víctimas por distintas fuentes abiertas, son especialmente sensibles para sufrir este tipo de estafas.
El fraude del falso familiar por WhatsApp
Como ejemplos de los más recientemente conocidos, han destacado el caso en el que la víctima recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que se hacía pasar por su hija, solicitándole de forma urgente una transferencia bancaria por importe cercano a los 8.000 euros. Convencido de la veracidad del mensaje, la víctima accedió a realizar la transferencia al número de cuenta facilitado por los estafadores.
En un segundo caso, un individuo desconocido, haciéndose pasar por su hija, le solicitó que hiciera el cargo del pago de dos transferencias bancarias. Las cantidades transferidas ascendieron a cerca de los 10.000 euros. La víctima aporto documentación de las transferencias facilitada por la entidad bancaria, así como copias de las conversaciones mantenidas con la persona que se hacía pasar por su hija.
Investigación abierta y llamamiento a denunciar
Por ello, la Guardia Civil continúa con las gestiones de investigación para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los autores y la localización del dinero estafado.
No se descartan más hechos aún no conocidos o que dado el escaso valor las víctimas no hayan decidido denunciar, aspecto que es crucial para poder continuar obteniendo nuevos indicios y evidencias que puedan llevar a la detención de las personas. Asimismo, en caso de no sufrir la estafa finalmente, han rogado que se ponga en conocimiento de la Guardia Civil cualquier información al respecto.
