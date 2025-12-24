Puerto Sotogrande en Cádiz presenta su catálogo corporativo 2026 para reforzarse como referencia náutica en el sur de Europa
La marina lanza una publicación bilingüe, en formato impreso y digital, para impulsar su proyección internacional
R.M.
Puerto Sotogrande en Cádiz, el mayor puerto deportivo de Andalucía con 1.382 amarres, ha presentado su nuevo catálogo corporativo, una herramienta de comunicación renovada diseñada para potenciar su imagen de marca y mejorar la experiencia de usuarios, visitantes y entidades vinculadas a la actividad portuaria.
Proyección internacional de la marina
Esta entidad del término municipal de San Roque (Cádiz) ha señalado este miércoles en un comunicado que con este catálogo, una publicación bilingüe —español e inglés— en formato impreso y digital, pretende reforzar el posicionamiento de su marina como enclave náutico de referencia en el sur de Europa.
La publicación pone en valor su oferta de servicios integrales, la vida a pie de pantalán, la calidad de las instalaciones y un entorno natural y cultural singular, marcado por la proximidad al estuario del río Guadiaro y a espacios protegidos como el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho.
Formato impreso y digital
La edición impresa del catálogo está concebida como soporte de representación institucional y de entrega en actos y eventos donde tiene presencia Puerto Sotogrande, mientras que la versión digital interactiva facilita un acceso ágil desde cualquier dispositivo tecnológico.
El catálogo corporativo oficial 2026 de Puerto Deportivo de Sotogrande visibiliza, además, las iniciativas desarrolladas por el propio puerto en materia de sostenibilidad, accesibilidad universal y eficiencia, como la instalación de paneles fotovoltaicos, la implantación de puntos de recarga para movilidad eléctrica y la digitalización de servicios mediante sistemas inteligentes, inteligencia artificial e iluminación LED.
Amplia distribución institucional
Esta publicación tendrá presencia en múltiples contextos de distribución, entre ellos salones náuticos, eventos sectoriales y corporativos, actos vinculados a distintivos de calidad y sostenibilidad, jornadas de seguridad marítima, programas educativos y visitas institucionales.
Asimismo, estará disponible en oficinas y puntos de atención al usuario, en regatas y actividades deportivas, en acciones culturales y en encuentros con fundaciones, asociaciones, centros educativos, universidades y organismos públicos.
