El Rocío se blinda en Navidad: más policías, vigilancia de las casas-discoteca y controles de drogas y alcohol
Almonte activa un refuerzo policial en la aldea almonteña para garantizar unas Navidades seguras y sin incidentes
R.M.
El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha activado un dispositivo especial de refuerzo policial en la aldea de El Rocío con motivo de las fiestas navideñas, un periodo en el que se prevé un notable incremento de la afluencia de visitantes, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de estas celebraciones.
El dispositivo contempla un incremento de la presencia policial en las zonas de mayor concentración de público, así como en los accesos y vías principales de la aldea, con el fin de prevenir incidencias y asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad, según una nota remitida por el Consistorio.
Refuerzo de la seguridad vial
Dentro de este refuerzo, el Ayuntamiento ha indicado que se desarrollará una campaña específica de seguridad vial, que incluirá la realización de controles preventivos de alcoholemia y drogas, mediante alcoholímetros y drogotest.
Estas actuaciones tienen un carácter eminentemente preventivo y de concienciación, y persiguen fomentar el respeto a las normas de tráfico, reducir conductas de riesgo y evitar accidentes.
De forma paralela, el dispositivo policial actuará sobre las casas discotecas, intensificando la vigilancia y el control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, así como la seguridad y el descanso vecinal, especialmente en los momentos de mayor afluencia de público. Desde el Ayuntamiento se insiste en que el objetivo principal de este operativo "no es sancionador", sino proteger a las personas, prevenir situaciones de riesgo y promover un comportamiento responsable, tanto en la conducción como en el disfrute del ocio durante estas fechas.
Asimismo, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, apelando a la responsabilidad individual, al respeto de las normas y a seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, como elementos clave para garantizar unas Navidades seguras.
