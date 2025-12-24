El villancico de Canal Sur, la melodía más universal de Andalucía en Navidad

Sevilla. 1994, el año del Mundial de Estados Unidos, del apoteósico estreno del manto bordado de la Esperanza de Triana diseñado por Juan Borrero y de la concesión del Premio Nobel de la Paz a Yasir Arafat, Isaac Rabin y Shimon Peres por su incesante búsqueda de la paz en Oriente Medio. Andalucía soporta estoicamente el temporal de un incontrolado aumento de precios en la bolsa de la compra -en aquel tiempo la barra de pan se adquiría por unas 55 pesetas y el litro de leche por 85- y en los despachos de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se gesta un villancico que ha sido historia de la televisión autonómica.

Unos jovencísimos Rafa Almarcha y César Cadaval, entonces con 25 y 30 años, respectivamente, reciben el encargo de componer el villancico de Canal Sur Televisión. En un despacho de la cadena pública, Joserra Halcón, Eduardo Piñar y José Luis Pereñiguez, en representación de la RTVA, se afanan en esbozar una idea que, con el transcurso de los años, fue el símbolo inequívoco de la Navidad en una Andalucía que reunía a unos 7,5 millones de habitantes y burlaba las penas y el desempleo -que alcanzó el 34,9% en el último trimestre de aquel año- con su inherente gracejo.

Una idea simple, sencilla y emotiva

“Para mí y para César fue un orgullo que confiaran de forma ciega en nosotros”, recuerda con nostalgia Rafa Almarcha, símbolo del mítico grupo musical Siempre Así. Aquella mañana de otoño, Halcón, Piñar y Pereñiguez entregaron su idea a un dúo que en apenas unos meses apadrinó una composición que, 31 años después, es música celestial para los telespectadores. “Para muchos, la Navidad empieza cuando escuchan el villancico de Canal Sur”, confiesa Almarcha en un diálogo telefónico con El Correo.

La idea de la cadena era clara. El objetivo era lanzar una composición que enganchara al público y se perpetuara en el tiempo. Halcón, Piñar y Pereñiguez pretendían propagar la felicidad por los confines de una tierra única y genuina. “En Andalucía hay diferencias, pero Canal Sur vertebra a toda la tierra”, presume Almarcha. “El villancico es un deseo. Intentamos lanzar un mensaje directo, transparente y que volara con naturalidad”, rememora más de 31 años después de aquellos encuentros entre jingles, papeles y CDS.

“La letra es lo que más trabajamos César y yo desde el principio”, recuerda Almarcha. El objetivo era seducir al espectador con una melodía que se grabara en el corazón de la gente de la calle, que en aquel tiempo vivía alejada de las nuevas tecnologías y la era digital. “El villancico es un tema susurrado. Te lo cantamos al oído”, reflexiona Almarcha antes de recordar cómo fue el proceso de apadrinar aquella primera obra en la Navidad de 1994.

Su hermana María Almarcha, entonces una niña de 10 años, fue la encargada de interpretar un himno que ha sido santo y seña de un terruño de sol y sal desde aquella Nochebuena. Carlos Harto, productor y arreglista, fue el hombre elegido para aplicar los arreglos musicales de una pieza que atrapó el corazón de millones de andaluces. “Canal Sur ha lanzado un villancico de una categoría digna de aparecer en un disco recopilatorio de estas fechas por su emotividad y por su cuidada puesta en escena”, escribió la redactora de El Correo de Andalucía María Luisa García en las páginas de televisión del decano de la prensa sevillana.

Un elenco de artistas

Tras el éxito del primer año, la cadena perfeccionó el tema en su segunda aparición. Entonces ya se consagró como el himno de la Navidad en Andalucía. Ángel Collado, arreglista de Mecano y del Himno del Centenario del Sevilla FC y director musical de Sergio Dalma en varias etapas, fue el hombre designado para potenciar la emotividad de un tema que en 1995 interpretó la artista María Aguilar.

Desde entonces, un elenco de artistas de la talla de la armillera Rosa López, la coriana Pastora Soler o los jerezanos José Mercé o David de María cantaron un villancico que hoy, 31 años más tarde, supone el estreno oficioso de la Navidad en el Sur. “Hice una modulación -subida de tono- que hace que se te acelere el corazón. Los artistas que han ido cantándolo han ido haciéndolo suyo y enriqueciéndolo, pero todo está en el origen. Es un deseo que nos une a todos los andaluces”, presume Almarcha.

Una letra propia

Eduardo Piñar recuerda cuál fue la primitiva semilla de un tema que con los años se convirtió en un auténtico boom televisivo. "El villancico fue una idea de Joserra Halcón y mía que la dirección nos aprobó con un entusiasmo muy notorio", confiesa en una conversación con El Correo. "Diez años después hicimos un remake con un coro de jóvenes y aquella vuelta de tuerca también enganchó a la audiencia", rememora. Y, con especial cariño, rescata de la memoria la iniciativa que la cadena trasladó a los andaluces para que, de forma anónima, fueran la voz del villancico a mediados de la primera década del siglo XXI. "Recibimos casi 400 villancicos de gente anónima con muchísima calidad. De esos temas se hizo una selección de los 10 ó 12 mejores para emitirlos en una especie de spots publicitarios y fue un auténtico boom", ensalza.

En 2005, en Jerez de la Frontera

Desde 2011, la cadena optó por asignar la condición de pregoneros del villancico a andaluces de la calle. Anónimos que han crecido con el soniquete grabado en el corazón. En 2025, Canal Sur ha elegido el plató natural de las calles de la gitana y adictiva Jerez de la Frontera para grabar un spot que en apenas 24 horas alcanzó los 2 millones de reproducciones en las distintas plataformas de las que dispone la emisora en redes sociales. Hoy, en las horas previas a la emotiva cena de Nochebuena, la obra, producida por 16 escalones, la productora del comunicador y humorista Manu Sánchez, ha roto el récord de descargas con unos 3 millones de visualizaciones en los perfiles sociales y plataforma de Canal Sur. Un récord que demuestra que este himno andaluz sigue más vivo que nunca.

La versión del villancico interpretada por Marta Santos, Luis de Perikín y el grupo Así Canta Jerez, al son de la zambomba jerezana, ha sido un auténtico éxito y la confirmación de que aquella idea en pañales que se gestó en un despacho de Canal Sur allá por el lejano 1994 es hoy, tres décadas después, un referente navideño en la cuna de Rocío Jurado, Raphael, Lola Flores, Carlos Cano, Silvio o Paco de Lucía.

“Para mí es un orgullo que toda Andalucía sienta este villancico como algo suyo”, enfatiza con alegría Almarcha a través del hilo telefónico. Y es que desde 1994, la Navidad en Andalucía se estrena cuando Canal Sur elige al artista que interpretará la emotiva pieza. La banda sonora de la Navidad para millones de personas que crecieron al compás de un auténtico himno de la felicidad.