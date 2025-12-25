Juanma Moreno valora el discurso del rey Felipe VI como "un mensaje que hace país"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha subrayado que el discurso de Navidad del rey Felipe VI supone un "mensaje que hace país", basado en la convivencia, el entendimiento y la cohesión institucional.

"Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso", ha publicado Moreno en su perfil de X, después de que el jefe del Estado haya pedido ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos y apelado al diálogo y a la convivencia democrática.

Según Juanma Moreno, el espíritu de la Transición es un "modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos".

Durante su discurso, el jefe de Estado se focalizó en un asunto: la necesidad de proteger la "convivencia democrática". El Monarca aprovechó su intervención para dirigirse directamente a los ciudadanos y advertirles de la "fragilidad" de la convivencia y de lo necesario que es cuidarla en tiempos de polarización.