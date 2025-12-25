Tiempo
La nieve corta varias carreteras en Andalucía en plena mañana de Navidad
El temporal afecta a 34 vías en España, con 10 carreteras cerradas y 15 con uso obligatorio de cadenas
La nieve y el hielo complican la circulación este 25 de diciembre, con especial incidencia en Andalucía, donde varias carreteras permanecen cortadas al tráfico a primera hora de la mañana, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una situación similar se vivió ya el fin de semana pasado y se ha mantenido debido a las alertas por nieve que se han activado en nuestra comunidad durante la semana.
En total, el temporal afecta a 34 vías en España, con 10 carreteras cerradas, 15 con uso obligatorio de cadenas y restricciones adicionales para vehículos pesados y de alta velocidad.
Carreteras cortadas en Andalucía
Andalucía concentra algunos de los cortes más relevantes del país, localizados en zonas de montaña:
- Almería:
- A-1178, en un puerto de montaña, cerrada por acumulación de nieve y placas de hielo.
- Granada:
- A-4025, cortada al tráfico.
- A-394, carretera de acceso a Sierra Nevada, también cerrada por las condiciones meteorológicas adversas.
Estas vías permanecen intransitables y la DGT pide evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas.
Otros cortes en España
Fuera de Andalucía, el temporal mantiene cerradas varias carreteras en el norte del país:
- Burgos:
- BU-570, BU-571 y BU-572, en los tramos de Espinosa de los Monteros–Ríoseco, Río Trueba–Río de la Sía y Río de Lunada.
- Salamanca:
- DSA-191, a la altura de Candelario.
- Navarra:
- NA-137, NA-2011 y NA-2012, en los entornos de Izaba, Pikatua y Muskilda-Irati.
Cadenas obligatorias y restricciones
Además de los cortes totales, la DGT informa de quince carreteras donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, dos de ellas en Granada:
- Granada: A-337 y A-4030.
- También se ven afectadas vías en Asturias, Cantabria, Salamanca, Lleida y Navarra.
A esto se suman limitaciones de velocidad a 60 km/h en Huesca y la prohibición de adelantar a vehículos pesados en otras siete carreteras repartidas entre Huesca, Asturias, León, Albacete, Palencia y Cantabria.
Avisos meteorológicos y recomendaciones
La situación coincide con avisos meteorológicos activos en seis comunidades autónomas —Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana— por nevadas, bajas temperaturas, lluvias y fuerte oleaje.
La DGT insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de viajar y extremar la precaución al volante.
Plena operación Navidad
Todo ello se produce en el cierre de la primera fase de la operación especial de Navidad, iniciada el 19 de diciembre. Hasta este jueves, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos, muchos de ellos condicionados por el temporal invernal.
