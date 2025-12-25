La Nochebuena deja casi 3.600 incidencias en Andalucía: Sevilla acumula el mayor número de avisos

La Nochebuena y la madrugada de Navidad han sido más movidas de lo habitual en Andalucía. El Teléfono de Emergencias 112 gestionó 3.590 incidencias entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 7:00 del día 25, una cifra que supone un incremento del 17,74% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 3.049 avisos.

La asistencia sanitaria concentró la mayor parte de las llamadas, con 1.825 intervenciones, seguida de los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (713). También destacaron las incidencias de tráfico (242), los accidentes de circulación (173), los problemas relacionados con animales (142) y los incendios (124).

En menor medida, el 112 atendió anomalías en servicios básicos (88), rescates (47) y solicitudes de servicios sociales (46), entre otros motivos.

Sevilla y Málaga, a la cabeza de las emergencias

Por provincias, Sevilla fue la que acumuló un mayor número de avisos, con 953 incidencias, seguida de Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465). En el lado opuesto, las noches más tranquilas se vivieron en Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180).

Si se atiende solo a las capitales de provincia, Sevilla volvió a liderar el ranking con 446 emergencias, por delante de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122). Las capitales con menos avisos fueron Jaén (40), Almería y Cádiz (53 cada una) y Huelva (74).

El momento más intenso, a primera hora de la tarde

La franja horaria con mayor actividad en las salas del 112 se produjo entre las 13:00 y las 14:00 horas del día 24, cuando se llegaron a atender 189 incidencias en solo una hora, coincidiendo con los desplazamientos y las comidas familiares propias de la jornada.

Preemergencia por riesgo de inundaciones en Málaga

A este balance se sumó la activación de la fase de preemergencia del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), decretada a las 16:40 horas del martes ante las previsiones meteorológicas adversas. La medida se adoptó tras activarse un aviso naranja en la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga.

Durante la tarde se atendieron una treintena de incidencias relacionadas con la lluvia y el granizo, especialmente en Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Almogía y Casabermeja, con avisos por anegaciones en viviendas y vías públicas.

Además, las fuertes precipitaciones provocaron varios accidentes en la AP-46, lo que obligó a realizar cortes puntuales de la vía, complicando la circulación en plena víspera navideña.