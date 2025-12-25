Emergencias 112
La Nochebuena deja casi 3.600 incidencias en Andalucía: Sevilla acumula el mayor número de avisos
Las atenciones sanitarias y de seguridad ciudadana concentran la mayoría de avisos al 112 durante la noche y madrugada del 24 al 25 de diciembre
A. R. C.
La Nochebuena y la madrugada de Navidad han sido más movidas de lo habitual en Andalucía. El Teléfono de Emergencias 112 gestionó 3.590 incidencias entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 7:00 del día 25, una cifra que supone un incremento del 17,74% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 3.049 avisos.
La asistencia sanitaria concentró la mayor parte de las llamadas, con 1.825 intervenciones, seguida de los avisos relacionados con la seguridad ciudadana (713). También destacaron las incidencias de tráfico (242), los accidentes de circulación (173), los problemas relacionados con animales (142) y los incendios (124).
En menor medida, el 112 atendió anomalías en servicios básicos (88), rescates (47) y solicitudes de servicios sociales (46), entre otros motivos.
Sevilla y Málaga, a la cabeza de las emergencias
Por provincias, Sevilla fue la que acumuló un mayor número de avisos, con 953 incidencias, seguida de Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465). En el lado opuesto, las noches más tranquilas se vivieron en Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180).
Si se atiende solo a las capitales de provincia, Sevilla volvió a liderar el ranking con 446 emergencias, por delante de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122). Las capitales con menos avisos fueron Jaén (40), Almería y Cádiz (53 cada una) y Huelva (74).
El momento más intenso, a primera hora de la tarde
La franja horaria con mayor actividad en las salas del 112 se produjo entre las 13:00 y las 14:00 horas del día 24, cuando se llegaron a atender 189 incidencias en solo una hora, coincidiendo con los desplazamientos y las comidas familiares propias de la jornada.
Preemergencia por riesgo de inundaciones en Málaga
A este balance se sumó la activación de la fase de preemergencia del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), decretada a las 16:40 horas del martes ante las previsiones meteorológicas adversas. La medida se adoptó tras activarse un aviso naranja en la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga.
Durante la tarde se atendieron una treintena de incidencias relacionadas con la lluvia y el granizo, especialmente en Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Almogía y Casabermeja, con avisos por anegaciones en viviendas y vías públicas.
Además, las fuertes precipitaciones provocaron varios accidentes en la AP-46, lo que obligó a realizar cortes puntuales de la vía, complicando la circulación en plena víspera navideña.
- Alerta por nieve en Andalucía este martes: aviso amarillo durante 13 horas en esta provincia
- Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte
- La nieve obliga a cortar varias carreteras en Andalucía: estas son las vías afectadas
- Adiós a Clic Salud: los andaluces podrán sacar medicamentos con su móvil en 2026
- El acuerdo de Gibraltar dispara el desarrollo inmobiliario pero agrava el problema de la vivienda en La Línea
- ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores