Nochevieja bajo lupa: qué debes comprobar antes de entrar a una fiesta para evitar sorpresas

Con la llegada de Nochevieja, se multiplican en Andalucía las fiestas organizadas, cotillones y eventos privados que prometen despedir el año por todo lo alto. Pero más allá del glamour, la música y las barras libres, conviene detenerse un momento y revisar algunos aspectos clave para que la celebración no acabe en disgusto.

La seguridad y el cumplimiento de lo anunciado son los principales puntos en los que deben fijarse quienes vayan a acudir a este tipo de eventos. Los locales y promotores están obligados a contar con autorización municipal, respetar el aforo máximo y disponer de un seguro de responsabilidad civil en vigor que cubra posibles daños personales o materiales. Sin estos requisitos, la fiesta no debería celebrarse.

Uno de los errores más comunes en estas fechas tiene que ver con la publicidad engañosa. Todo lo que se anuncie —desde el tipo de música hasta la barra libre, las consumiciones o los servicios incluidos— forma parte del contrato con la persona usuaria. Por eso es fundamental conservar la entrada y cualquier anuncio o promoción, ya que pueden ser decisivos si surge algún problema.

A la hora de comprar la entrada, se recomienda hacerlo solo en puntos de venta oficiales y revisar bien la información: debe figurar claramente la identidad de la empresa organizadora (con NIF y domicilio social) y el precio final, con impuestos y recargos incluidos. Comparar ofertas también puede evitar pagar de más por servicios que no se ajustan a lo prometido.

Otro aspecto a tener en cuenta es qué incluye realmente el precio. Conviene comprobar si la entrada da derecho a barra libre, a un número limitado de copas o a servicios como guardarropa. Si este último se paga aparte, es aconsejable pedir siempre un justificante de pago, ya que será necesario para cualquier reclamación posterior.

Más allá del papel, también es importante fijarse en el propio local. Siempre que sea posible, es recomendable comprobar que cuenta con salidas de emergencia visibles y accesibles, extintores, aseos suficientes y las medidas de seguridad exigidas por la normativa. En una noche con gran concentración de personas, estos detalles pueden marcar la diferencia.

Si durante la celebración surge algún conflicto —por incumplimiento de lo anunciado, problemas de seguridad o un mal servicio—, la persona usuaria tiene derecho a solicitar la hoja de reclamaciones. Si el organizador se niega a facilitarla, se puede llamar a la Policía Local para dejar constancia de lo ocurrido y presentar posteriormente la reclamación ante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o los servicios provinciales de Consumo.

Para resolver dudas antes o después de la fiesta, la ciudadanía dispone del servicio gratuito Consumo Responde, que ofrece información y asesoramiento por teléfono, correo electrónico, web y redes sociales. En los días 24 y 31 de diciembre, su atención telefónica se presta en horario especial de mañana.

En una noche pensada para celebrar, informarse bien y exigir lo que se paga es la mejor manera de empezar el año nuevo sin sobresaltos.