Sucesos
Dos personas mueren en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande
Testigos han dado la voz de aviso a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael
EP
Dos personas han muerto en un incendio de vivienda registrado en la mañana de este jueves en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
Varios testigos han dado la voz de aviso al teléfono 112, a las 8.00 horas para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.
La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.
Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que dos personas han fallecido en este suceso, sin que por el momento hayan trascendido más datos de su identidad. Además, la vivienda de dos plantas ha quedado gravemente dañada por el incendio, llegando a colapsar el techo.
