El PSOE se pone en guardia en Andalucía tras el varapalo en Extremadura y señala la abstención como enemigo

“Han sido muy malos resultados para el PSOE”. La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata en Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado sin paños calientes el descalabro de su partido en Extremadura en las elecciones del pasado domingo. Un resultado que achacó a "la situación concreta que se vivía en Extremadura a raíz de la imputación del candidato”, Miguel Ángel Gallardo, que está investigado por tráfico de influencias y prevaricación en la presunta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.

Gallardo dimitió tras la debacle electoral una decisión que, según Montero, "le honra" y que anunció 24 horas después. En una entrevista en Radio Sevilla, de la SER, la dirigente andaluza admitió que ahora mismo lo que más le preocupa a su partido es “la abstención”. “Para nosotros nuestro rival político no es la derecha, no es el Partido Popular, es la propia abstención”, admitió Montero, que deberá enfrentarse a las urnas en Andalucía frente al PP de Juanma Moreno previsiblemente el próximo junio.

Un PSOE bajo mínimos

Según las encuestas en Andalucía, el PSOE está bajo mínimos. Los territorios van a pagar los escándalos de corrupción de los socialistas y las decisiones de Pedro Sánchez. Extremadura era un feudo socialista, con casi 40 años de gobiernos del PSOE, en eso también se parece a Andalucía. La ‘derechización’ de su sociedad es un hecho constatable. El último Centra o ‘CIS andaluz’ constata que el PSOE de María Jesús Montero en Andalucía sigue siendo una máquina gripada incapaz de capitalizar el descontento que empieza a aflorar con la gestión de Moreno. Sus resultados ahora mismo, dice esa encuesta, serían peores que los de hace cuatro años, cuando se dijo que había tocado fondo. Es Vox quien pone en peligro la mayoría absoluta del PP andaluz pese a que hay ya un 56,8% de andaluces que califican de mala o muy mala la gestión de Juanma Moreno y la sanidad aflora ya como el primer problema para los ciudadanos.

"Hay que movilizar a ese electorado que a veces se encuentra perezoso para acudir a votar", aseguró Montero pensando en su propia campaña. El PSOE, insistió, no debe aspirar a que Moreno pierda la mayoría absoluta sino a gobernar. Sobre la posibilidad de que los socialistas se abstengan en Extremadura para que el PP de María Guardiola pueda gobernar sin depender de Vox, Montero zanjó ese debate al que ya ha dado un portazo la dirección federal del partido por orden del propio Pedro Sánchez. "Vox va a redoblar la apuesta inicial porque el PP ha hecho un mal cálculo", avisó la andaluza sobre el adelanto electoral de María Guradiola. “Las políticas que practica el Partido Popular desde luego no tienen el consenso ni tienen el aval del Partido Socialista", concluyó para dejar claro que una abstención del PSOE para permitir esa investidura no está sobre la mesa.

"Siempre que se plantea que el Partido Popular no tiene suficientes votos para gobernar en solitario, se dirige la mirada al Partido Socialista. Qué casualidad que eso no ocurre nunca cuando es al revés. Es decir, cuando el gobierno de Pedro Sánchez tiene que desarrollar una estrategia con otros grupos políticos, nunca, jamás tenemos la mano tendida del Partido Popular", subrayó Montero,

Pacto en Sevilla

Montero se mostró convencida de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que tiene en vilo su mayoría absoluta por el empuje de Vox, según las encuestas, "tendrá que hablar de sus políticas de alianza y por tanto de cuáles son los posibles socios que puede tener si no consigue lo que hoy para mí es un empacho, que es la mayoría absoluta en estos días de dulces".

El líder del PP andaluz ha advertido de que la extrema derecha de Vox está creciendo “por el sanchismo” y porque a los socialistas les interesa alimentar ese escenario de un partido de Santiago Abascal fuerte que debilite al PP. Sin embargo, Moreno asegura que ese crecimiento de la extrema derecha ya está perjudicando también al PSOE y que Vox está robando votos en la izquierda. Montero negó esa teoría convencida de que la pérdida de votos de los socialistas está en la abstención y de que “los trasvases de votos son del PP a Vox”.

“La política del Partido Popular es que es igual que la de Vox y la de Vox igual que la del Partido Popular. Porque de hecho hay mucha gente en el Partido Popular que comparte esas políticas ultraderechas, básicamente de militantes del Partido Popular”, aseguró refiriéndose al último pacto sellado en el Ayuntamiento de Sevilla para que salgan adelante los Presupuestos municipales para 2026. “El Pacto de Sevilla lo que pone en cuestión es la inmigración, demonizando nuevamente la inmigración”, lamentó Montero.

La vicepresidenta cargó contra la crisis de los cribados de cáncer de mama para pedir explicaciones al Gobierno andaluz del PP por el deterioro de los servicios públicos. Además exigió dimisiones en el seno del Ejecutivo de Moreno por la investigación judicial sobre los contratos irregulares del Servicio Andaluz de Salud prorrogando el modelo de emergencia tras la pandemia y fraccionado contratos de manera presuntamente irregular.